نرخ کرایه وسایل حمل و نقل خصوصی با نرخ سوخت متناسب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر تشکری هاشمی با اعلام این خبر افزود: " لایحه نرخ کرایه خطوط انواع تاکسی در سه ماه پایانی سال 89 " به همراه " لایحه نرخ کرایه اتوبوس های بخش خصوصی و مینی بوسها" لوایحی هستند که هر دو با قید دو فوریت به منظور تصویب نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران به این شورا ارائه شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: نرخهای پیشنهادی در لوایح ارائه شده متناسب با میزان تغییرات نرخ انواع سوخت در انواع وسایل نقلیه عمومی از جمله تاکسیها، مینی بوس ها و اتوبوس های خصوصی تعیین شده است.

تشکری هاشمی با اعلام این که دو لایحه جدا گانه به شورای اسلامی شهر تهران با قید دو فوریت ارائه شده، افزود: امیدواریم این لوایح در نخستین فرصت ممکن از سوی نمایندگان شورای شهر مورد بررسی قرار گیرد تا رانندگان ناوگان حمل و نقل شهری به صورت قانونی از حقوق خود بر خوردار شوند.

معاون شهردار تهران با اشاره به افزایش نرخ انواع حامل های انرژی، تصریح کرد: نرخ کرایه انواع تاکسی ها، اتوبوس های خصوصی و مینی بوس ها نیز باید با این افزایش متناسب شود که به این منظور دو کار گروه تخصصی در سازمان تاکسیرانی و شرکت واحد اتوبوسرانی نسبت به محاسبه نرخ های پیشنهادی به صورت کارشناسی اقدام کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه از سوی وزارت کشور و ستاد مدیریت مصرف سوخت مجموعه اقدامات حمایتی جهت رانندگان تاکسی و بخش خصوصی اتوبوسرانی در نظر گرفته شده، افزود: رانندگان وسایل نقلیه عمومی مورد حمایت مدیریت شهری و سایر دستگاه های دست اندر کار قرار دارند.