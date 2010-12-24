به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش در قالب پنج قسمت تهیه شده و ساعت 22 از رادیو ایران پخش میشود. نمایش "روزی روزگاری شهر من" در شش قسمت برای رادیو تهران تهیه شده است. این نمایش از چهارم دی ماه ساعت 22:30 در قالب برنامه "قصه استان" از این شبکه روی آنتن میرود.
نمایش "پرواز در اوج" در هفت قسمت از چهارم دی ماه در قالب برنامه "از رمان تا نمایش" ساعت 21 از رادیو فرهنگ پخش میشود. نمایشهای "روشناییهای شهر" و "معمای خانه هایس" هم از رادیو جوان روی آنتن میرود.
نمایش "روشناییهای شهر" در یک قسمت چهارم دی ماه ساعت 23:30 پخش میشود و نمایش "معمای خانه هایس" در قالب چهار قسمت از پنجم دیماه در برنامه نمایش جوان روی آنتن میرود.
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