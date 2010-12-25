گوگل به فضا رفت/ تصاویر تلفن هوشمند گوگل از زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از کارمندان شرکت گوگل به مناسبت رونمایی از گوشی هوشمند نکسوس S شرکت گوگل هفت بالن کوچک و اسباب بازی مانند ساختند که در هر یک از آنها یک دستگاه از این گوشی تلفن همراه قرار داشته و این بالنها را به فضا فرستادند.

در وبلاگ این شرکت یکی از کارمندان گوگل نوشته است که این پروژه با هدف آزمایش برخی از حسگرهای سخت افزاری نکسوس انجام گرفته اما ظاهرا این تنها بهانه ای بوده است تا این گروه از کارمندان گوگل مدیران خود را قانع کنند مشغول بازیگوشی نبوده اند.

البته گوگل این آزمایش خود را به مذاکراتی که به تازگی با یکی از شرکتهای تولید کننده ماهواره در بریتانیا صورت گرفته نیز ربط داده است. این شرکت قصد دارد از فناوری اصلی به کار گرفته شده در نکسوس S در ساخت ماهواره های کوچک استفاده کند. به اعتقاد مهندسان گوگل این تلفن همراه به اندازه کافی قدرتمند هست که بتوان از آن در ساخت ماهواره های کوچک استفاده کرد.

گوگل اعلام کرده تمامی هفت کپسول متصل به بالنها را پس از سقوط جمع آوری کرده است یکی از این بالنها توانسته به ارتفاع بالاتر از 100 هزار فوتی دست پیدا کند.

تلفنهای نکسوس در ارتفاع 60 هزار فوتی از کار افتادند، ارتفاعی که دو برابر ارتفاع پرواز بسیاری از هواپیماها است که برای حضور در فضا بدون تجهیزات محافظت کننده می تواند رکورد خوبی به شمار رود. با این همه پس از بازگشت به زمین تلفنهای فضایی دوباره به کار افتاده و قابل استفاده شدند.

در ادامه تصاویری از این ماجراجویی کارمندان گوگل را مشاهده می کنید:

عروسک لوگوی اندروید گوگل در یکی از هفت اتاقک آماده پرتاب به فضا

و بالنها برای پرتاب پر از گاز می شوند...

اندروید به فضا پرتاب می شود...

اندروید به فضا می رسد...

اما بالن به سرعت می ترکد...

و اندروید سقوط از ارتفاع چند هزار فوتی را تجربه می کند...

اندروید در برابر خورشید...

اندروید در تاریکی...

سقوط آزاد از اتاقک بالن به سوی زمین

"نقطه سبز کمرنگ" نماد سیستم عامل اندروید گوگل است که به سوی زمین سقوط می کند