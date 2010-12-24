با هرگونه افزایش قیمت خودسرانه نان برخورد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله ترکی با بیان این مطلب افزود: با اصلاح قیمتها، نانوایی هایی آزادپز نیز باید نان خود را با قیمت های جدید عرضه کنند که ما دیروز از نزدیک موضوع را بررسی کردیم.

وی با بیان اینکه نانوایی های آزادپز در این طرح همکاری کرده اند و قیمتها را کاهش داده اند، گفت: تا امروز نیز به این نانوایی ها فرصت داده ایم و موضوع را به صورت شفاهی و کتبی به آنها اعلام کرده ایم و قیمتها ی جدید نیز در نانوایی ها نصب شده است.

ترکی با بیان اینکه از امروز گروه بازرسی ما آماده است که در صورت مشاهده یا گزارش تخلف آن را بررسی و برخورد کند تصریح کرد: مردم می توانند با شماره تلفن 1803 و سامانه 124 گزارش تخلفات احتمالی را ارائه کنند.

سخنگوی ستاد هدفمند کردن یارانه های استان تهران افزود: همه نانوایی ها آرد مورد نیاز خود را به یک قیمت واحد می توانند از اداره غله شرکت بازرگانی دولتی ایران تهیه کنند که این قیمت برای همه یکسان و 280 تا 300 تومان است.





