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۳ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۴

شبکه جام جم/

برنامه "دوستان" میزبان هوشنگ مرادی کرمانی می‌شود

برنامه "دوستان" میزبان هوشنگ مرادی کرمانی می‌شود

برنامه "دوستان" شنبه و یکشنبه چهارم و پنجم دی‌ماه در شبکه جام جم میزبان هوشنگ مرادی کرمانی و آزاده آل ایوب (خاله نرگس) می‌شود.

مسعود ساکت اف، تهیه‌کننده برنامه "دوستان" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این برنامه به صورت زنده ساعت 8:50 صبح از جام جم سه، ساعت 15:30 از جام جم یک و ساعت 11:30 از جام جم دو پخش می‌شود. برنامه "دوستان" گفتگومحور و مخاطبان آن نوجوانان است. در این برنامه سعی می‌کنیم به موضوع‌های مورد علاقه نوجونان بپردازیم.

وی در ادامه افزود: در برنامه شنبه و یکشنبه چهارم و پنجم دی‌ماه به ترتیب میزبان هوشنگ مرادی کرمانی و آزاده آل ایوب (خاله نرگس" خواهیم بود.

اجرای برنامه "دوستان" بر عهده کیوان ساکت اف، نوید محمدزاده و فائزه یادگاری است.

کد مطلب 1216403

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