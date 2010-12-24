90 درصد آثار فرهنگی دنیا مربوط به تمدن ایرانی اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی اکبر اشعری صبح جمعه در مراسم یادبود مرحوم استاد امداد گفت: بیشترین سهم در حوزه های علمی و فرهنگی و تمدنی مربوط به دانشمندان ایرانی است که نشان از وجود استعدادهای بزرگ در ایران است.

وی در ادامه سخنان خود به استاد امداد اشاره کرد و ادامه داد: امداد دارای سه خصوصیت برجسته بود که شامل علم، اخلاق و تلاش است که تمامی این خصوصیات را در راه صیانت از مرزهای فرهنگی و اعتقادی ایران به کار گرفت.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ادامه با بیان اینکه پیشرفتهای فراوانی را در حوزه های علمی بعد از انقلاب شاهد هستیم، تصریح کرد: ایرانیان استعداد و رشد فراوانی را دارند که در این دوران نیز با توجه به گذشت اندک زمانی از انقلاب شاهد سرعت در رشد علمی از طریق دانشمندان ایرانی هستیم.

اشعری تصریح کرد: استاد امداد نیز از بزرگان و دانشمندانی است که با توجه به فوت خود هنوز در میان ما جای دارد و می توان با استفاده از آثار وی این حضور را احساس کرد.

حسن امداد پدر تحقیقات نوین در شیراز است

در ادامه این مراسم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز گفت: حسن امداد پدر تحقیقات نوین در شیراز است.

منصور طبیعی افزود: حسن امداد دارای سجایای برجسته اخلاقی بود و در واقع می توان از وی به عنوان یک معلم اخلاق دارای صبوری و پشتکار نام برد.

وی با تقسیم دوران علمی زندگی استاد حسن امداد به بخش تدریس و تالیف در آموزش و پرورش و تالیف کتب عمومی خارج از فضای آموزشی تصریح کرد: این استاد فقید دارای پشتکار خاصی بود که این روحیه تا پایان عمر ویژگی شاخص تالیفاتش شد.

طبیعی اضافه کرد: آثار علمی استاد حسن امداد در حوزه آموزش و پروش و علاقه وی به علم آموزی از وی یک استاد با تمام ویژگیهای معلمی ساخت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به تالیفات استاد امداد در طول حیات خود افزود: آثار علمی بجا مانده از ایشان یادگاری است که وجود استاد گرانقدر را همیشه درکنار ما زنده نگه می دارد که نسل امروز وآینده نیز می تواند تاثیر عمیق انقلاب در فرهنگ ایران را احساس کند.

حسن امداد مقارن صبح دوشنبه در سن 89 سالگی در پی بیماری ممتد درگذشت.