شرایط حضور ناشران خارجی در نمایشگاه کتاب تهران بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه دو ساعته علاوه بر بررسی جزئیات مصوبات آیین نامه بخش خارجی، نحوه حضور ناشران خارجی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت .

بهمن دری رئیس بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران همچنین در این نشست از بررسی برنامه ها و فعالیت های سایر کمیته ها نیز خبر داد و گفت: مسائل اجرایی نمایشگاه و جلسات مشترک با نهادهای مشارکت کننده (از جمله شهرداری ، شورای شهر، راهنمایی و رانندگی و سایر نهادهای ذیربط ) در برگزاری نمایشگاه از هفته آینده برگزار خواهد شد .



معاون امور فرهنگی با اعلام آغاز ثبت نام ناشران داخلی برای حضور درنمایشگاه از ماه آینده ،اضافه کرد : با اعلام فراخوان و شرایط و نحوه حضور از طریق سایت نمایشگاه و جراید، ثبت نام از ناشران کشور برای حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ماه آینده آغاز خواهد شد.



دری با مطلوب ارزیابی کردن روند برگزاری جلسات شورا، عنوان کرد : در نظر داریم جلساتی را نیز در ماه جاری با مسئولان مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برای هماهنگی بیشتر و اطلاع از و ضعیت کنونی مصلی برگزار کنیم .



پیش از این زمان و مکان نمایشگاه و نحوه حضور ناشران داخلی مصوب شده بود که بنابر مصوبات شورای سیاستگزاری ، بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 14لغایت 24 اردیبهشت ماه سال 1390 در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می شود.

