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۳ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۰۶

شرایط حضور ناشران خارجی در نمایشگاه کتاب تهران بررسی شد

شرایط حضور ناشران خارجی در نمایشگاه کتاب تهران بررسی شد

شرایط و نحوه حضور و ارسال کتابهای بخش خارجی و همچنین خرید یارانه‌ای کتابهای خارجی در هشتمین جلسه شورای سیاستگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مورد بررسی قرار گرفت .

به گزارش خبرگزاری مهر،  در این جلسه دو ساعته علاوه بر  بررسی جزئیات مصوبات آیین نامه بخش خارجی، نحوه حضور ناشران خارجی  نیز مورد ارزیابی  قرار گرفت .

بهمن دری رئیس بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران همچنین  در این نشست از بررسی برنامه ها و فعالیت های سایر  کمیته ها نیز خبر داد و گفت: مسائل اجرایی نمایشگاه و جلسات مشترک با نهادهای مشارکت کننده (از جمله شهرداری ، شورای شهر، راهنمایی و رانندگی و سایر نهادهای ذیربط ) در برگزاری نمایشگاه  از هفته آینده برگزار خواهد شد .
 
معاون امور فرهنگی  با اعلام  آغاز ثبت نام ناشران داخلی برای حضور درنمایشگاه  از ماه آینده ،اضافه کرد : با اعلام فراخوان و شرایط و نحوه حضور از طریق سایت نمایشگاه و جراید، ثبت نام  از ناشران  کشور برای حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ماه آینده آغاز خواهد شد.
 
دری با مطلوب ارزیابی کردن روند برگزاری جلسات شورا، عنوان کرد : در نظر داریم جلساتی را نیز در ماه جاری  با مسئولان  مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برای هماهنگی بیشتر و اطلاع از و ضعیت کنونی مصلی برگزار کنیم . 
 
پیش از این  زمان و مکان نمایشگاه و نحوه حضور ناشران داخلی مصوب شده بود که بنابر مصوبات شورای سیاستگزاری ، بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 14لغایت 24 اردیبهشت ماه سال 1390 در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می شود.
 
کد مطلب 1216405

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