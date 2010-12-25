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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۳۲

رجایی به مهر اعلام کرد:

تدوین بسته های سیاستی کشاورزی در جهت حمایت از خودکفایی

تدوین بسته های سیاستی کشاورزی در جهت حمایت از خودکفایی

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: با تدوین بسته های حمایتی در بخش کشاورزی از برنامه های خود کفایی در محصولات کشاورزی حمایت شده است.

عباس رجایی در گفتگو با مهر در خصوص طرحهای خودکفایی در محصولات کشاورزی با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: خودکفایی ارتباطی با هدفمندسازی یارانه ها ندارد، البته نمی توان تاثیرات آن را هم نادیده گرفت اما ارتباط ارگانیکی با یکدیگر ندارند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی افزود: ما به این موضوع که اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها می تواند بر خودکفایی بخش کشاورزی تاثیر بگذارد اعتقادی نداریم، اما این اقدامات می توانند به موازات یکدیگر پیش بروند تا اقدامات دقیقی در این خصوص انجام شود

وی تصریح کرد: یکی از اقدامات حمایتی در این بخش، تدوین بسته های سیاستی برای هدفمند سازی یارانه ها در حوزه کشاورزی بوده است.

رجایی افزود: با اجرای بسته های سیاستی می توان به دستیابی در اهداف این بخش امیدوار بود.

کد مطلب 1216406

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