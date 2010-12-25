تدوین بسته های سیاستی کشاورزی در جهت حمایت از خودکفایی

عباس رجایی در گفتگو با مهر در خصوص طرحهای خودکفایی در محصولات کشاورزی با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: خودکفایی ارتباطی با هدفمندسازی یارانه ها ندارد، البته نمی توان تاثیرات آن را هم نادیده گرفت اما ارتباط ارگانیکی با یکدیگر ندارند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی افزود: ما به این موضوع که اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها می تواند بر خودکفایی بخش کشاورزی تاثیر بگذارد اعتقادی نداریم، اما این اقدامات می توانند به موازات یکدیگر پیش بروند تا اقدامات دقیقی در این خصوص انجام شود

وی تصریح کرد: یکی از اقدامات حمایتی در این بخش، تدوین بسته های سیاستی برای هدفمند سازی یارانه ها در حوزه کشاورزی بوده است.

رجایی افزود: با اجرای بسته های سیاستی می توان به دستیابی در اهداف این بخش امیدوار بود.