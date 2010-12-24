خودروهای داخلی مهمترین عامل آلودگی هوا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حسنی با بیان این مطلب افزود: کنترل کیفیت درشرکت های خودروسازی تعطیل است. این در حالیست که خودروها با دو قطعه کاتالیست و کنیستر می توانند آلایندگی بسیار کمی داشته باشند، اما شرکت های خودروسازی این مسئولیت را متقبل نمی شوند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: جالب است که کنترل کیفیت خودروها به شرکتی داده شده که زیرمجموعه شرکت سازمان گسترش است. به همین خاطر کمیسیون ما به جد دنبال این است که از طریق کمیسیون اصل90 یک اقدام جدی انجام دهد و از این شرکت ها حساب کشی کند.

وی اظهار کرد: اگر سلامت مردم مهم است نباید اجازه دهیم مردم یکی دو ماه سم تنفس کنند. علیرغم اینکه ما حمایت زیادی از شرکت های داخلی خودروسازی می کنیم و مردم هم به هر قیمتی این خودروها را خریداری می کنند، اما آنها به فکر جان مردم نیستند و خودروهایی می سازند که به اندازه لوکوموتیو آلایندگی دارد.

حسنی تصریح کرد: کشور کره که قبل از انقلاب به دنبال امتیاز پیکان بود، امروز به قدری پیشرفت کرده که ما باید از آنها الگوبرداری کنیم. آنوقت ما هنوز وانت پیکان تولید و شماره گذاری می کنیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه آلودگی هوای امسال تهران هزاران کشته و آسیب دیده برجای گذاشت و قطعا با این روند در سال آینده وضعیت بدتری رخ می دهد، گفت: بنابراین باید هر طور شده همان طور که شهرداری های عنوان کرده اند، شعارهای خود را عملی کنیم.