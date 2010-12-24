آغاز بررسی‌ پیش بینی منابع درآمدی بودجه 90 از چهارشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که قرار بود بررسی پیش بینی منابع درآمد بودجه سال آینده کل کشور را از یکشنبه هفته آینده با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی آغاز کند، آن را به روز چهارشنبه آینده موکول کرده است.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با امضای رحیم ممبینی معاون بودجه این معاونت از تدوین جدول زمانی تشکیل جلسات کارگروه تخصصی پیشبینی منابع درآمدی لایحه بودجه سال 1390 با حضور دستگاهها خبر داده و اعلام کرده است: نمایندگان دستگاههای اجرایی اصلی ( و در صورت ضرورت با همراهی نماینده دستگاه فرعی مرتبط) در جلسات مذکور که در محل امور هماهنگی، تلفیق و تخصیص بودجه این معاونت تشکیل میشود با همراه داشتن اطلاعات مورد نیاز حضور به هم رسانند.
همچنین دانشگاهها و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیازی به حضور در جلسات مزبور نداشته و حضور نمایندگان وزارتخانههای ذیربط به عنوان متولی پیشبینی منابع درآمدی دستگاههای مذکور در جلسات کفایت میکند.
درخواست از دستگاهها برای ارائه گزارش عملکرد
همچنین محمد مهدی رحمتی معاون نظارت راهبردی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در بخشنامهای به دستگاههای اجرایی درباره جدول شماره (7) قانون بودجه سال 1389 کل کشور عنوان کرده است: براساس جزء (ع) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، کلیه دستگاههای اجرایی دارای اعتبار در این قانون موظفند گزارش عملکرد و پیشرفت هر یک از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای پیوست شماره (1) این قانون را طبق دستورالعملی که معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ میکند، هر سه ماه یکبار برای معاونت مذکور ارسال نماید.
براین اساس، فرآیند جمعآوری گزارش عملکرد پروژههای عمرانی ملی نه ماهه سال 1389 از 1/10/1389 شروع و در تاریخ 15/10/1389 پایان میپذیرد. لذا ضروری است دستگاههای اجرایی با توجه به بخشنامه شماره 70281/23/20 مورخ 30/8/1389 حداکثر تا پایان آذرماه جاری نسبت به دریافت شناسه و گذرواژه اقدام کند.
رحمتی تصریح کرده است: از آنجا که براساس بند 21 ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور، تخصیص سه ماهه اعتبار طرحهای عمرانی براساس گزارش عملکرد آنها خواهد بود، انتظار میرود با ارسال اطلاعات موثق در قالب برنامه زمانی تعیین شده، زمینه اجرای این تکالیف قانونی فراهم شود.
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