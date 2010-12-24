البشیر از پذیرش استقلال احتمالی جنوب سودان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان، "عمرالبشیر"گفت: درصورتی که ساکنان جنوب درهمه پرسی نهم ژانویه آینده تصمیم به جدایی از شمال را بگیرند به آنها تبریک می گوییم زیرا جدایی پایان تاریخ نیست.

وی افزود: درصورتی که جنوبی ها خواهان استقلال از شمال باشند همزیستی و همکاری میان جنوب و شمال در همه زمینه ها ادامه می یابد.

رئیس جمهور سودان ضمن تاکید بر عدم بازگشت شبح جنگ به کشورش تصریح کرد: ما خواهان سودان یکپارچه هستیم و می خواهیم آن را به صورت واحد به نسلهای آتی تحویل بدهیم، اما درصورتی که جنوبی ها جدایی را انتخاب کنند ما به آنها تبریک می گوییم.

از سوی دیگر "علی احمد کرتی" وزیر خارجه سودان نیز گفت: خارطوم هر نتیجه ای که در همه پرسی رقم بخورد را به رسمیت می شناسد. ما خواهان برگزاری همه پرسی درجوی آرام و طبیعی هستیم.