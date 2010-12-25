سهمیه 150 هزار نفری مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر

جواد حق شناس در گفتگو با مهر با اشاره به سهمیه سال آینده مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر، گفت: بنیاد مسکن پیشنهاد ساخت 150 هزار واحد مسکونی را برای سال آینده به وزارت مسکن داده است که در صورت توافق این وزارتخانه، برنامه های این تعداد مسکن اجرا می شود.

وی افزود: اعتباری که برای ساخت این تعداد واحد درنظرگرفته می شود، 3 هزار میلیارد تومان است و در سال گذشته هم از 140 هزار قرارداد منعقد شده بیش از 10 هزار واحد پذیرفته شده است.

حق شناس تصریح کرد: در برخی از استانها مانند گیلان و مازندران بیش از سهمیه آن استان قرارداد منعقد شده است به طوری که سال 89، 40 هزار نفر بیش از سهمیه تعیین شده در حال پذیرش متقاضیان هستیم.

معاون امورشهری بنیاد مسکن درباره میزان آورده متقاضیان طرح مسکن مهر در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته دولت 70 تا 85 درصد قیمت مسکن را از طریق تسهیلات به متقاضیان خرید واحد مسکونی می‌پردازد که این موضوع در کشور ما با طرح مسکن مهر در حال انجام است.

وی افزود: نرم جهانی در سطح زیربنا در کشور ما بالاتر از کشورهای دیگر است بطوریکه در چین این عدد 18 تا 20 متر مربع اما در ایران 126 متر مربع است. حق شناس تصریح کرد: بنابراین متقاضیان در ایران به نسبت تسهیلاتی که دریافت می کنند متر مربع بیشتری در اختیار دارند.

حق شناس درباره تکمیل واحدهای مسکن مهر از سوی متقاضیان گفت: مالکان واحدهای مسکن مهر بیش از انتظار ما در ساختمانها هزینه کردند که این نشانگر جایگاه مسکن برای مردم ایران است.

معاون امور شهری بنیاد مسکن با بیان اینکه متقاضی برای وام ودیعه مسکن در کشور زیاد است، افزود: منابع بنیاد برای ارایه وام ودیعه مسکن 147 میلیارد تومان بود که این میزان تنها نیمی از متقاضیان را پوشش داد و برای تامین منابع دیگر متقاضیان، باید 160 میلیارد دیگر به بنیاد اختصاص یابد.

حق شناس درخصوص شیوه شناسایی متقاضیان وام ودیعه مسکن گفت: تقاضاها از سوی استانداری، ائمه جمعه، خیرین مسکن ساز و در سفرهای استانی شناسایی می شود و پس از آنکه اطلاعات آنها مورد تائید مسئولان قرارگرفت، به بنیاد مسکن معرفی می‌شوند.