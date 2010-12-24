به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "سایههای سبز" از شنبه چهارم دیماه در شبکه آموزش با موضوع تاریخی به معرفی مکانهای قدیمی تهران میپردازد.
گفتههای اهالی قدیمی منطقه، خادمین، کارشناسان مذهبی، فرازهایی از زیارتنامهها و ادعیه و قبور شهدای گمنام برخی از امامزادهها با حضور کارشناسانی چون حجت الاسلام قاضی عسگر، حجت الاسلام صابری، حجت الاسلام غلامی به عنوان کارشناسان مذهبی، دکتر فیاض جامعهشناس، سهیل معنوی روانپزشک و سردار دهقان از بخشهای مختلف این مستند گزارشی است.
مستند "سایههای سبز" در 28 قسمت به تهیهکنندگی و کارگردانی مهدی زمانپور کیاسری هر شب به جز ایام تعطیل به مدت 15 دقیقه از ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه آموزش پخش میشود.
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