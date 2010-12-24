دولت معدن انگوران را فورا به کنسرسیوم فعالان سرب و روی واگذار کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم فروزنده در بازدید 30 نفر از اعضای کانون های سرمایه گذاری از کارخانجات گروه شرکتهای توسعه معادن روی کشور گفت‌: نقشهای مختلفی در عرصه های مختلف مانند تولید، فروش و بالا تردن EPS برای شرکت تعریف شده است که مقرر شده در افق سالهای 93 و 94 فروش شرکت از 200 میلیارد تومان کنونی به 850 میلیارد تومان برسد و EPS شرکت به 100 تومان افزایش پیدا کند.

فروزنده همچنین برنامه افزایش ظرفیت ، ایجاد بازارهای جدید برای محصولات شرکت ، افزایش راندمان ، کاهش هزینه ها و فراهم کردن فضاهای جدید کسب و کار را به عنوان وظیفه گروه عنوان کرد و افزود: تبدیل خاک معدن به کنستانتره وپس از آن تولید شمش سرب وروی در حال انجام است و اکنون این گروه تنها تولید کننده سرب بصورت صنعتی درکشوراست.

وی از توجه به صنایع بالا دستی و پایین دستی در شرکت خبرداد و در ادامه گفت: تلاش ما این است که هرچه سریعتر معدن انگوران به کنسرسیوم که 75 درصد سهام آن را شرکت توسعه معادن روی داراست واگذار شود. درغیراین صورت برای تامین مواد اولیه درحال مطالبه برروی معادن داخلی ،کشورهای همسایه و کل جهان هستیم .

فروزنده از تولید 63 هزار تن محصول طی سال گذشته در مجموعه گروه خبر داد و گفت: امسال با پیش بینی های صورت گرفته و با 30 درصد رشد به 92 هزار تن خواهد رسید و برای سال آینده نیز برنامه ها این است که با تمام ظرفیت کارکرده و به تولید 120 هزار تن در سال برسیم که این با تلاش تک تک نیروها و حمایت ذینفعان میسر خواهد شد.

در ادامه کارگرزاده مدیرعامل گروه کالسیمین نیز طی سخنانی در این مراسم گفت: امسال در مقایسه با 20 سال گذشته بدترین نوع ماده معدنی را به لحاظ خلوص عیار دریافت کردیم اما خوشبختانه بهترین محصول چه به لحاظ کیفیت و کمیت در 9 ماهه اول تولید کرده ایم.

وی افزود: اکنون حدود 70-60 هزار تن خاک در کارخانه دپو شده که این میزان در سال گذشته 15-10 تن بوده است. سال گذشته اگر یک روز خاک به کارخانه نمی رسید ، خطوط تولید تعطیل می شد اما امسال حداقل برای دو تا سه ماه ذخیره داریم.

کارگرزاده از تعریض خطوط تولید در تعطیلات خبر داد و خاطرنشان کرد: اگر این کار انجام نمی شد اکنون باید با 50 درصد ظرفیت کار می کردیم. به همین جهت امسال توانستیم با تولید 96 تن در روز رکورد تولید روزانه را در کشور کسب نماییم و رکورد ماه را نیز از آن خود کرده ایم. با برنامه ریزی های صورت گرفته امسال در 20 بهمن ماه به تولید سال گذشته خود دست خواهیم یافت و رکوردسال را نیز خواهیم زد.

وی در خصوص صادرات محصول نیز گفت: 70 درصد از تولید این شرکت صادر می شود که مقصد نهایی آن هند، چین، ترکیه، امارات و چند کشور دیگر است.