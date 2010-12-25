تولیدات کشاورزی استان اصفهان 35 درصد کاهش یافت

محمد نصراصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه خشکسالی خسارتهای بسیار زیادی به محصولات کشاورزی استان اصفهان وارد آورده است، گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته مشخص شد که به دلیل خشکسالیهای پیاپی، تولید محصولات مختلف کشاورزی استان اصفهان نزدیک به 35 درصد کاهش داشته که موضوع قابل تاملی به حساب می‌آید.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی انجام گرفته است، افزود: در برنامه‌ریزیهای صورت گرفته به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی در استان اصفهان، رشد هشت درصدی سالانه را در حوزه تولید پیش‌بینی کرده‌ایم اما به دلیل بروز خشکسالیهای پیاپی در این استان، نه تنها این موضوع به وقوع نپیوسته بلکه سرانه تولید محصولات کشاورزی 35 درصد نیز کاهش داشته است.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه مدیریت آب به منظور آبیاری زمینهای کشاورزی در دستور کاری این سازمان برای افزایش میزان تولیدات و کاهش میزان خسارات قرار گرفته است، اظهار داشت: در سالهای اخیر سعی کرده‌ایم با برنامه‌ریزی جدید و مدیریت آب کاهش تولید نداشته باشیم و نسبت به کاهش میزان خسارات همت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ایده‌ال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان دستیابی به میزان تولید نرمال در سال است، تصریح کرد: با مدیریت بهینه مصرف آب در زمینهای کشاورزی و بخش تولید این حوزه، می‌توان میزان تولید را در حد معمول نگه داشت و از کاهش آن جلوگیری کرد.

نصراصفهانی با اشاره به تاثیر کشت گلخانه‌ای محصولات کشاورزی برای افزایش میزان تولیدات در بخش کشاورزی استان اصفهان، اضافه کرد: به منظور توسعه کشاورزی استان اصفهان، موضوع کشت گلخانه‌ای محصولات در سطح استان پیگیری شده و اکنون در مرحله اجرا قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه در کشورهای مختلف جهان از کشت گلخانه‌ای به عنوان بهترین روش در سالهای خشکسالی یاد می‌کنند، ادامه داد: توسعه گلخانه‌ای یک صنعت مکانیزه در حوزه کشاورزی محسوب می‌شود که با زمین کم، تولید بیشتر محصولات مختلف کشاورزی را محقق می‌کند و به عنوان یک روش استاندارد برای استفاده در مواقع بحران خشکسالی در بسیاری از کشورهای جهان شناخته شده است.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه استان اصفهان در حوزه کشاورزی فعالیتهای مطلوبی را به انجام رسانده است، تاکید کرد: سعی بر آن داریم تا با افزایش سطح زیر کشت محصولات گلخانه‌ای در استان اصفهان، بخشی از خسارات وارد آمده بر اثر خشکسالی سالهای اخیر را جبران کنیم و شاهد کاهش خسارات نیز باشیم.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود بر استفاده از روشهای مکانیزه در دامپروری و شیلات استان اصفهان تاکید کرد و گفت: در استان اصفهان گامهای مثبتی به منظور استفاده از روشهای مکانیزه در دامپروری و شیلات برداشته شده که خوشبختانه جوابگوی نیازها نیز بوده است.

نصراصفهانی بیان داشت: باید توجه داشت که استفاده از روشهای مختلف مکانیزه در دامپروری و شیلات هزینه ها را کاهش می‌دهد و در کنار این موضوع افزایش تولید و درآمد را به دنبال دارد که خوشبختانه این موضوع در استان اصفهان اجرایی شده و در حال فعالیت است.

وی با تاکید بر اینکه دولتها در کشورهای مختلف جهان حمایتهای مطلوبی از روشهای مکانیزه در بخش کشاورزی خود داشته‌اند، افزود: دولت برای استفاده از روشهای مدرن و مکانیزه در کشت محصولات کشاورزی داخل کشور حمایتهای مطلوبی داشته است.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به اقدام دولت در ارائه تسهیلات برای متقاضیان استفاده از روشهای مکانیزه در بخش کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: دولت یارانه‌های مطلوب و تسهیلاتی با چهار درصد سود را به متقاضیان استفاده از روشهای مکانیزه در بخش کشاورزی و دامپروری ارائه می‌دهد تا به این وسیله میزان استفاده از تجهیزات مدرن و افزایش تولید در این محصولات افزایش یابد.

وی همچنین به تشکیل تعاونیهای کشاورزی در استان اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: بدون شک تشکیل تعاونیهای کشاورزی به منظور ارائه تولیدات کشاورزی و ارائه خدمات در این زمینه گام مهمی برای پیشرفت این عرصه در استان اصفهان محسوب می‌شود.