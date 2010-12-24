دشمن هجمه سنگینی علیه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها آغاز کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حجت الاسلام حسین کوثری در آیین عبادی - سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان شیروان اظهار داشت: ده ها سفارتخانه به همراه رسانه های بیگانه همزمان با شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ایران کارشان را آغاز کرده اند و پیش بینی های عجیب و غریبی در ارتباط با اجرای این قانون انجام می دهند.



وی با تاکید بر ضرورت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: در صورت تداوم روندی که از 40 سال قبل در اقتصاد ایران و نحوه پرداخت یارانه ها شروع شده است بطور قطع کشورمان به لحاظ فشارهایی که بر اقتصاد وارد می شود در چند سال آینده به بن بست خواهد رسید و این موضوع تمام جوانب کشور را به خطر خواهد انداخت.

حجت الاسلام کوثری اضافه کرد: در حالیکه در دنیا یارانه ها به بخش تولید داده می شوند در ایران برعکس، مبالغ یارانه به کالاهای مصرفی تعلق می گیرند و این موضوع روز به روز عطش مصرف را در جامعه افزایش می دهد.



وی با اشاره به اینکه به لحاظ شیوه های ناصحیحی که در پرداخت یارانه ها از چهار دهه قبل شروع شده است روزانه چهار میلیون بشکه نفت در ایران بابت انرژی ارزان قیمت مورد مصرف مردم صرف می شود، افزود: اگر چنین روندی ادامه یابد در چهار سال آینده که مصادف با پایان برنامه پنجم توسعه است با ته کشیدن چاههای نفت دیگر پولی برای پرداخت یارانه به مردم وجود نخواهد داشت و آن موقع پیامدهای ناشی از این موضوع کشور را با خطرات زیادی مواجه خواهد کرد.



امام جمعه شیروان گفت: درحالیکه 110 هزار میلیارد تومان بابت یارانه از سوی دولت به کالاهای مصرفی پرداخت می شود مجموع اعتبارات عمرانی کشور 18 هزار میلیارد تومان یعنی چندین برابر آن است.



وی تصریح کرد: گروههای مرفه در ایران که حدود 30 درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند 20 برابر خانواده های فقیر و محروم از یارانه برخوردار هستند و به عبارتی 70 درصد از مبلغ 110 هزار میلیارد تومان یارانه پرداختی توسط دولت به گروه های پردرآمد و مرفه و بقیه به اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه تعلق می گیرد.



وی با تاکید بر اینکه حتی یک ریال از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به جیب دولت نخواهد رفت گفت: 30 درصد از این مبلغ به بخش تولید، صنعت و کشاورزی، 50 درصد به گروههای فقیر، کم درآمد و متوسط جامعه و 20 درصد بقیه نیز به اجرای کارهای عمرانی در کشور اختصاص خواهد یافت.



وی با تاکید بر همکاری همه مردم و مسئولان جامعه برای اجرای هر چه بهتر قانون هدفمندی یارانه ها اعلام کرد: از خداوند بزرگ نیز می خواهیم که دولت را در انجام این جراحی عظیم اقتصادی یاری و موضوع با خوبی و خوشی و خیر و برکت برای تمام مردم به پایان برسد.