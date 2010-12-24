هدفمند شدن یارانه ها شکوفایی اقتصادی کشور را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمد تقی واعظی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر زنجان تأکید کرد: هدفمند کردن یارانه ها و صرفه جویی به معنای ریاضت کشیدن نیست بلکه به معنای صرفه جویی و پرهیز از اسراف است که ائمه معصومین (علیهم السلام) و پیامبر اکرم (ص) در احادیث و روایات به آن تأکید داشته اند.

حجت الاسلام واعظی با اشاره به حادثه تروریستی چابهار گفت: عوامل استکبار جهانی با انجام ترور و قتل عام مردم بی گناه، سعی در تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد نا امنی در کشور دارند.

وی با بیان اینکه عده ای از وهابیون اجیر شده سعی در ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی دارند، هوشیاری و ایستادگی اقشار مختلف جامعه را در برابر این توطئه ها مورد تأکید قرار داد و افزود: تروریست ها با اقدام علیه امنیت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، با امام حسین (ع) و نهضت عاشورا جنگ دارند.

امام جمعه زنجان با یادآوری اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برگرفته از قیام ابا عبدالله الحسین(ع) است، توطئه استکبار و اجیرشدگان داخلی را در راستای تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که ریشه در این قیام دارد، دانست.

حجت الاسلام واعظی خاطرنشان کرد: شکل گیری، پیروزی، تداوم و اقتدار حال حاضر ایران اسلامی به برکت قیام امام حسین (ع) است و همانگونه که امام خمینی (ره) فرمودند، انقلاب اسلامی ریشه در قیام سرخ اباعبدالله الحسین(ع) دارد.

وی تلاش 31 ساله غرب و استکبار جهانی را برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یادآور شد و با تحلیل دکترین سیاسی غرب که در تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران است، گفت: همانگونه که ملت ایران در دوران حیات پر برکت امام خمینی (ره) در کنار آن حضرت با تأسی از فرامین پیامبرگونه آن حضرت، غرب را در رسیدن به به اهداف شوم خود در ضربه زدن به این نظام مقدس ناکام گذاشتند، در حال حاضر نیز با گوش دادن به فرامین مقام معظم رهبری و تأسی از فرامین آن حضرت همان راه را ادامه می دهند و دشمن ذره ای هر چند کوچک به اهداف خود نخواهد رسید.

امام جمعه زنجان در ادامه بر لزوم توجه به اهداف قیام عاشورا در جامعه تأکید و نسل امروز را به توجه و تأمل در قیام عاشورا دعوت کرد و افزود: همه آحاد جامعه باید در راستای پاسداری از قیام عاشورا و اهداف والای این قیام ارزشمند و با شکوه تلاش کنند و نگذارند تحریف و بدعت های برخی عناصر استکبار در این قیام وارد شود.