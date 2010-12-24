مردم 1.6 میلیارد لیتر بنزین 100 تومانی ذخیره کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فرید عامری در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه با شارژ سهمیه بنزین یارانه ای (بنزین 100 تومانی) میزان بنزین ذخیره سازی شده در خودروها به حدود یک میلیارد و 650 میلیون لیتر افزایش یافته است، گفت: تا پایان آذر ماه حدود 600 میلیون لیتر بنزین در کارت های هوشمند سوخت ذخیره شده بود.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها حدود یک میلیارد و 50 میلیون لیتر بنزین حمایتی به کارت سوخت خودروها واریز شده است، تصریح کرد: در حال حاضر سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری در تمامی جایگاه‌ها برای عرضه بنزین سه نرخی نصب و راه اندازی شده است.

به گفته این مقام مسئول، با توجه به طراحی انجام شده در کارتهای هوشمند، امکانات لازم برای حفظ ذخیره و موجودی بنزین روی کارتهای هوشمند نصب شده و بنزین باقی مانده در کارتهای هوشمند سوخت نمی سوزد.

عامری همچنین با تاکید بر اینکه برای دارندگان سهمیه بنزین با قیمت 100 تومان هیچ محدودیتی در نظر گرفته نشده است، تاکید کرد: بر این اساس پس از اتمام ذخایر 100 تومانی بنزین سهمیه ای برای دارندگان خودرو شاهد انتقال قیمت پایه بنزین برای صاحبان این کارت ها از 100 تومان به 400 تومان خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اعلام اینکه از ابتدای سالجاری تا پایان آذر ماه متوسط مصرف بنزین ایران با کاهشی سه میلیون لیتری به 60 میلیون لیتر در روز رسیده است، بیان کرد: پیش بینی می شود با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت فرآورده های نفتی مصرف بنزین ایران کاهش بیشتری یابد.