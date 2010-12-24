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۳ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۱۱

کازرونی تاکید کرد:

اجرای هدفمندی یارانه ها از هدرروی ذخایر ملی جلوگیری می کند

اجرای هدفمندی یارانه ها از هدرروی ذخایر ملی جلوگیری می کند

کرج - خبرگزاری مهر: امام جمعه کرج گفت: اجرای هدفمندی یارانه ها از هدرروی ذخایر ملی جلوگیری می کند که این امر تاثیرات مطلوبی به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های نماز جمعه این هفته کرج افزود: قانون هدفمند کردن یارانه ها به نوعی جراحی بزرگ اقتصاد کشور محسوب می شود البته احتمال بروز مشکل در برخی بخشها وجود دارد.

وی ادامه داد: البته باید به یاد داشته باشیم که این مشکلات قابل بررسی و برطرف شدن هستند و لازم است همه تلاش خود را در این راستا به کار گیریم.

کازرونی در خصوص صحبتهای اخیر رهبر کاتولیک های جهان نیز یادآور شد: پاپ در سخنان خود اعتراف می کند که یک جایی از کار اشتباه بوده که فرجام کشیشان کلیسا چنین شده است.

این مسئول افزود: کشیش باید در مقابل ظلم و ستم بایستد در حالیکه اربابان قدرت با خرید کلیساها اینگونه ستمها و تجاوزها را در جهان مرتکب می شوند.

امام جمعه کرج اضافه کرد: دین و سیاست قابل تفکیک نیستند و اگر این دو به شکل درست به هم گره بخورد، اینگونه اتفاقات نمی افتد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که با سخنان اخیر پاپ دریچه ای برای مقابله با قدرتهای زورگو و جلوگیری از این فسادها باز شود.

کد مطلب 1216447

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