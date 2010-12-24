اجرای هدفمندی یارانه ها از هدرروی ذخایر ملی جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های نماز جمعه این هفته کرج افزود: قانون هدفمند کردن یارانه ها به نوعی جراحی بزرگ اقتصاد کشور محسوب می شود البته احتمال بروز مشکل در برخی بخشها وجود دارد.

وی ادامه داد: البته باید به یاد داشته باشیم که این مشکلات قابل بررسی و برطرف شدن هستند و لازم است همه تلاش خود را در این راستا به کار گیریم.

کازرونی در خصوص صحبتهای اخیر رهبر کاتولیک های جهان نیز یادآور شد: پاپ در سخنان خود اعتراف می کند که یک جایی از کار اشتباه بوده که فرجام کشیشان کلیسا چنین شده است.

این مسئول افزود: کشیش باید در مقابل ظلم و ستم بایستد در حالیکه اربابان قدرت با خرید کلیساها اینگونه ستمها و تجاوزها را در جهان مرتکب می شوند.

امام جمعه کرج اضافه کرد: دین و سیاست قابل تفکیک نیستند و اگر این دو به شکل درست به هم گره بخورد، اینگونه اتفاقات نمی افتد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که با سخنان اخیر پاپ دریچه ای برای مقابله با قدرتهای زورگو و جلوگیری از این فسادها باز شود.