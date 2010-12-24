برگزاری کنگره های شعر در انتقال مفاهیم عاشورا موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حبیب الله دهمرده ظهر جمعه در کنگره شعر عاشورایی حنجره های سرخ در الیگودرز در سخنانی اظهار داشت: یکی از مصادیق بزرگ فعالیت های فرهنگی برگزاری کنگره های شعر است.

وی با تاکید بر ضرورت ترویج و گسترش فرهنگ عاشورا بیان داشت: برگزاری کنگره های شعر در انتقال پیام قیام اباعبدالله الحسین(ع) بسیار موثر است.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت استفاده از فرصت ها برای خدمت بی منت به مردم، یادآور شد: مردم همواره در برهه های مختلف انقلاب پشتیبان نظام و رهبری بوده اند.

دهمرده با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور، یادآور شد: در طول سالهای گذشته همواره بسیاری از دولت ها به دنبال هدفمند کردن یارانه ها در کشور بوده اند.

وی از هدفمندی یارانه ها به عنوان آرزوی روسای جمهوری گذشته یاد کرد و بیان داشت: رئیس جمهوری در دولت دهم یک کار غیرممکن را به حسب برنامه های کارشناسی شده شروع و با حمایت های مردم و رهبری این طرح را عملیاتی کرد.

استاندار لرستان با اشاره به سوء استفاده های دشمنان و رسانه های غربی از این موضوع، خاطر نشان کرد: این در حالیست که مردم با همکاری خود در روند اجرای هدفمندی یارانه ها سنگ تمام گذاشتند.

دهمرده با تقدیر از همدلی و تعامل مردم در راستای اجرای این قانون، تصریح کرد: با این اوصاف می طلبد که مسئولان هر آنچه توان دارند در خدمت به این مردم تلاش کنند.