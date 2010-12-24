به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رسالههای برتر دکتری در رشتههای روانشناسی و علوم تربیتی دوشنبه 6 دی ماه در تالار کوثر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار میشود.
استاد علی محمد کاردان استاد ممتاز دانشگاه تهران و بنیانگذار رشته روانشناسى و علوم تربیتى در دی ماه 86 در سن 80 سالگی بر اثر بیماری دار فانی را وادع کرد. پیکر استاد کاردان در قطعه نامآوران و هنرمندان بهشت زهرا (س) آرام گرفته است.
دکتر کاردان چهره ماندگار رشته تعلیم و تربیت در سومین همایش چهرههای ماندگار در سال 1382 است. دریافت لوح تقدیر از ریاست جمهوری در بهمن 1380 به دلیل خدمات مستمر علمی و فرهنگی و تقدیر به عنوان پژوهشگر نمونه توسط فرهنگستان علوم از افتخارات دکتر کاردان است.
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