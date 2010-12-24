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۳ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۴۱

جایزه وی‍ژه دکترعلیمحمد کاردان به رساله‌های برتر روانشناسی اعطا می‌شود

جایزه وی‍ژه دکترعلیمحمد کاردان به رساله‌های برتر روانشناسی اعطا می‌شود

همزمان با سومین سالگرد رحلت دکتر علیمحمد کاردان استاد ممتاز دانشگاه تهران و چهره ماندگار رشته تعلیم و تربیت جایزه ویژه یادواره دکتر علیمحمد کاردان به رساله‌های برتر دکتری در رشته‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی اعطا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رساله‌های برتر دکتری در رشته‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی دوشنبه 6 دی ‌ماه در تالار کوثر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

استاد علی محمد کاردان استاد ممتاز دانشگاه تهران و بنیانگذار رشته روانشناسى و علوم تربیتى در دی ماه 86 در سن 80 سالگی بر اثر بیماری دار فانی را وادع کرد. پیکر استاد کاردان در قطعه نام‌آوران و هنرمندان بهشت ‌زهرا (س) آرام گرفته است.

دکتر کاردان چهره ماندگار رشته تعلیم و تربیت در سومین همایش چهره‌های ماندگار در سال 1382 است. دریافت لوح تقدیر از ریاست جمهوری در بهمن 1380 به دلیل خدمات مستمر علمی و فرهنگی و تقدیر به عنوان پژوهشگر نمونه توسط فرهنگستان علوم از افتخارات دکتر کاردان است.
کد مطلب 1216450

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