اقتصاد ایران باید به جایگاه واقعی خود دست یابد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان ظهر جمعه در خطبه های نماز عبادی سیاسی این روز اظهار داشت: اقتصاد ایران با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها باید به قدرت برسد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها حرکت اقتصادی بزرگی است که با خیر و برکت همراه می شود، افزود: جسارت دولت در اجرایی کردن این طرح قابل تقدیر است.

آیت الله محمدی با اشاره به اینکه دشمنان در حال برنامه ریزی برای منفی جلوه دادن اثرات اجرای این طرح در کشور بودند، گفت: با اجرای موفق این طرح مشت محکمی بر دهان دشمنان کوبیده شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان به مشکلات اقتصادی کشورهای اروپایی و تظاهرات روز افزون مردم این کشورها در اعتراض به وضع موجود اشاره کردو گفت: ملت ایران اسلامی به دولتمردان خود اعتماد کامل دارند و در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها دولت را همراهی می کنند.

وی با تاکید بر اینکه نفع اجرای این طرح عاید مردم خواهد شد، گفت: مردم باید در مصرف انرژی صرفه جویی کنند تا برنامه های دولت در راستای صرف حامل های انرژی در مکان های مورد نیازمحقق گردد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با بیان اینکه دین اسلام اسراف را عمل ناشایست می داند و بر صرفه جویی اصرار دارد، گفت: در هیچ منطقه ای به اندازه ایران دور ریز نان وجود ندارد که باید این مساله رفع شود.

آیت الله محمدی به روز 9 دی و نامگذاری این روز به نام روز بصیرت و میثاق با رهبری اشاره کرد و یادآور شد: مردم در این روز به یادماندنی در سال گذشته با ورود به صحنه حمایت همه جانبه خود را از رهبر انقلاب اعلام کردند.

وی در ادامه به روز ثبت احوال اشاره کرد و با بیان اینکه این سازمان باید مانع وقوع کوچکترین تخلف ها شود، گفت: با وقوع کوچکترین تخلف در این سازمان حق بزرگی ضایع می شود.