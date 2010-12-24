دولت برای هدفمندسازی یارانه ها نیاز به یاری دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، امام جمعه اسفراین در خطبه های نماز جمعه این هفته اسفراین اظهار داشت: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها زمینه استفاده صحیح و عادلانه مردم از امکانات را بطور عادلانه فراهم می کند.

وی تصریح کرد: اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها ثبات اقتصادی کشور را بدنبال دارد و اجرای آن الگوی مصرف ایرانیان را اصلاح خواهد کرد و بیشتر به نفع افراد کم در آمد و قدرت خرید آنان را افزایش خواهد داد.



حجت الاسلا م محمدیان گسترش عدالت و کاهش رانت خواری و رقابت سالم در بازار را از دستاوردهای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در کشور ذکر کرد.



وی با بیان اینکه کشور سالانه صد هزار میلیارد تومان بابت یارانه ها پرداخت می کند، تصریح کرد: حدود 95 درصد این مبلغ بابت انرژی، چهار درصد بابت نان و یک درصد هم برای چیزهای دیگر است.



امام جمعه اسفراین با بیان اینکه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، یارانه حذف نمی شود بلکه هدفمند می شود، افزود: بجاست که مردم محروم از این یارانه ها بیشتر استفاده کنند که در غیر این صورت بی عدالتی است.



خطیب نمازجمعه اسفراین گفت: دولت در خط مقدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار دارد به همین خاطر نیاز است که مسئولان، مردم و رسانه ها به دولت کمک کنند.پ



حجت الاسلا م محمدیان با اشاره به جنبه تبلیغاتی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز افزود: صدا و سیما تا کنون کارهای بسیار خوبی در این باره کرده است که جا دارد از آن تشکر شود.



وی گفت: در هنگام اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت، مردم و تعزیرات باید با گرانفروشی های بی خود، برخورد کنند.