خواص دولت را در اجرای هدفمندی یارانه ها کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه موقت ساری در خطبه های نماز جمعه افزود: هدفمندی یارانه ها ضرورتی است که در کشور باید اجرایی شود.

وی خاطر نشان کرد: دولت قصد دارد از طریق جراحی اقتصادی، غده سرطانی مصرف بی رویه انرژی در پیکره اقتصادی کشور را بردارد.

خطیب جمعه موقت نمازجمعه ساری با اشاره به اینکه سنگ اندازی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها صحیح نیست، تصریح کرد: نخبگان و خواص نقش اساسی در اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها دارند.

قاسمی با بیان اینکه مجلس، دولت و مردم متفق برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هستند یادآور شد: دولت باید با اتخاذ برنامه های اصولی در جهت اجرای صحیح و در جهت رفاه مردم در این طرح اقدام کند.

وی با اعلام اینکه مردم در تمامی عرصه های مختلف انقلاب و پس از آن حماسه ساز بودند افزود: دولت نباید با اجرای این طرح فشار مضاعفی به مردم وارد کند.

وی در ادامه از اظهار نظر برخی مسئولان کشور انتقاد کرد و گفت: مسئولان از اظهارنظر غیرکارشناسانه در حوزه دین خودداری کنند چرا که این اقدام سبب آسیب زدن به ارزش های دینی، خون شهدا و خدشه دار کردن افکارپاک مومنین می شود.

مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مازندران در ادامه با اشاره به در پیش بودن سالگرد حماسه 9 دی 88 اظهار داشت: این روز به روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در تقویم رسمی کشور ثبت شد.

قاسمی با بیان اینکه حماسه 9 دی 88 سبب تثبیت مکتب عاشورا بر حسین زمان شده است افزود: مراسم باشکوه سالگرد این حماسه، پنجشنبه هفته جاری در سراسر استان برگزار می شود.

وی در بخش نخست سخنانش با تبریک میلاد حضرت مسیح(ع) گفت: وحدت ملت ایران با فرق مختلف در جهان زبانزد شده است.

خطیب جمعه ساری در بخش نخست سخنانش با تاکید بر تقویت تقوای الهی در جامعه اسلامی افزود: جامعه نیازمند تقوای گریز نیست بلکه به تقوای ستیز نیاز دارد.

وی با بیان اینکه مکتب امام حسین باید برای جوانان درس آموز باشد تصریح کرد: الگو و منش سالار شهیدان باید در زندگی انسان ها جاری و ساری شود.