هدفمندکردن یارانه ها زمینه ساز تحقق توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم رضا پیریایی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر همدان به در نظر گرفتن الگوی اسلامی ایرانی در توسعه کشور و به ویژه استان همدان اشاره کرد و با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه ها برنامه توسعه اسلامی ایرانی را در بخش اقتصاد محقق می کند، گفت: با اجرای این قانون بخش عمده ای از توسعه اسلامی ایرانی محقق می شود.

پیریایی با اشاره به اینکه همراهی مردم با دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در حد عالی بود، گفت: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، یکی از آرزوها و انتظارات مقام معظم رهبری بوده است.

استاندار همدان گفت: دستیابی به اهداف اجرای این قانون به عنوان خواسته 30 ساله انقلاب اسلامی با کمک، همدلی و اعتماد مردم به دولت محقق می‌شود.

پیریایی خاطرنشان کرد: تحقق هدفمندسازی یارانه‌ها بسیار مهم و با ارزش است و همراهی آن می‌تواند کشور را به نقطه‌های سربلندی و اوج برساند.

وی با تاکید بر نقش رسانه ها در آگاه کردن مردم در خصوص نحوه اجرای این طرح بزرگ، گفت: نباید از طرح مسائل اصلی در اجرای این طرح غافل شد.

استاندار همدان با بیان اینکه اجرای این قانون حیات جامعه را در مقطع کنونی و آینده تضمین می کند، گفت: دولت عدالت محور با اجرایی کردن این قانون روح دیگری بر کالبد جامعه در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دمید.

استاندار همدان با ذکر اینکه عدالت به معنای واقعی در سطوح مختلف این قانون دیده شده خاطرنشان کرد: هدفمندی یارانه ها رشد، شکوفایی و بالندگی حوزه اقتصادی را به دنبال دارد.