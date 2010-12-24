رژیم مصر فاقد پایگاه مردمی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "محمد البرادعی" گفت: دوست دارم که حزبی تاسیس کنم و نباید هیچ فردی از داشتن حزب منع شود بویژه که احزاب کنونی از پویایی لازم برخوردار نیستند.

وی افزود: مانعی ندارد که زنی عهده دار پست ریاست جمهوری مصر شود زیرا مطابق دستورات دین مبین اسلام همه از حقوق برابری برخوردارند.

البرادعی ضمن انتقاد از به کار بردن لفظ ممنوعه علیه گروه اخوان المسلمین مصر، گفت: آنها بخشی از جامعه مصر هستند و باید به نقظه نظراتشان گوش فرا دهیم و اجازه مشارکت به آنها داده شود.

وی تصریح کرد: تا کنون مشخص نشده است که "حسنی مبارک" درانتخابات آتی شرکت خواهد کرد یا فرزندش "جمال مبارک" خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری می کند اما رئیس جمهوری باید به مردم توجه کند.

البرادعی ضمن درخواست از مردم برای تحریم انتخابات سال 2011 درصورتی که تغییری دراوضاع رخ ندهد، افزود: حزب حاکم ملی فاقد پایگاه مردمی است و این حزب در برآوردن خواسته های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شکست خورده است.

مدیرسابق آژانس هسته ای تصریح کرد: سیاست خارجی مصر نیاز به بازنگری جدی دارد زیرا در گذشته مصر از جایگاه ویژه ای در میان کشورهای عربی برخوردار بود اما هم اکنون این نقش را از دست داده است.

وی که هم اکنون درخارج مصر به سرمی برد، تاکید کرد: زمانی که احساس کنم حضورم در مصر فایده بخش و ضروری است، به کشور باز می گردم.