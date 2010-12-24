9 تا 19 دی به دهه بصیرت نامگذاری شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی (ره) حرم معصومه(س) برگزار شد با اشاره به دو جریان تاثیرگذار 9 دی و 19 دی اظهار داشت: شما قمی‌ها در مرحله پایانی انقلاب اسلامی پیشتاز بودید و جرقه‌ای که شما با حماسه 19 دی در اوج خفقان رژیم شاهنشاهی زدید آن جرقه نوری بر ظلمت شده و درخشید.

وی اضافه کرد: همچنین شما در حماسه 9 دی سال گذشته خوش درخشیدید و 9 تا 19 دی را دهه بصیرت بدانید و در این دهه در مساجد، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها مباحث بصیرتی را مطرح کنید تا تداوم مسیری که تهیه کردید ادامه پیدا کند.

سعیدی گفت: حادثه 9 دی با تبلیغات ساخته نشد بلک مردم در پی فرصتی بودند و به خیابان‌ها آمدند تا بساط فتنه‌گران را جمع کنند لذا با حضور قوی خود جریان فتنه را به حالت احتضار درآوردند و به همین دلیل سران فتنه با مواضع دشمن شاد کن خود بیانیه‌هایی صادر می‌کنند و می‌خواهند نشان دهند که نمرده‌اند ولی آنها تا همیشه آرزوی برگشتن به صحنه حکومت را به گور خواهند برد.

امام جمعه قم راز دیگر حماسه 9 دی را تبری و تولی دانست و تاکید دارد: مردم با همان شکوهی که از رهبری و ولایت حمایت کردند با همان شکوه در 9 دی از فتنه تبری کردند.

وی گفت: همان گونه که حضور مردم در دوران دفاع مقدس نظام ما را در برابر کفار بیمه کرد امروز حضور مردم در مقابله با فتنه‌گران نظام اسلامی ما را در برابر حوادث گوناگون و فتنه‌ها بیمه کرده است.

وی ادامه داد: سبقت گرفتن عموم مردم در این جریان فتنه از بعضی از خواص یکی دیگر از راز حماسه بودن 9 دی را نشان می‌دهد.

مردم در عزاداری سید‌الشهداء سنگ تمام گذاشتند

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با تشکر از حضور باشکوه آحاد مردم در مراسم عزاداری سید الشهداء تصریح کرد: امسال مردم در داخل و خارج از کشور درمراسم عزاداری امام حسین(ع) و یاران باوفای ایشان سنگ تمام گذاشتند به خصوص که امسال در کشور مسلمان و برادرمان ترکیه حماسه بی‌نظیری شکل گرفت و در کشوری که مدت‌ها لائیک‌ها حاکم بودند جمعیت چندین هزار نفری در روز عاشورا به صحنه آمدند و برای اباعبدالله‌ الحسین(ع) عزاداری کردند و نخست وزیر این کشور مصائب آن حضرت را بازگو کرد.

وی با بیان اینکه این همه آوازه ها از ایران اسلامی است و این مردم قدرشناس کشور بودند که این فرهنگ را نشر داده اند، اظهار داشت: در کشور آذربایجان نیز برخی دولتمردان این کشور خیز برداشتند تا جلوه‌های اسلامی به ویژه حجاب را کمرنگ کنند ولی مردم این کشور مراتب اعتراض خودشان را به دولتمردان اعلام و برای مصائب سیدالشهداء عزاداری کردند.

سعیدی خطاب به بانوان ایرانی گفت: شما توانستید گوهر عفاف و حجاب را به کشورهای دیگر صادر کنید و باید قدر این گوهر عفاف و حجاب را بدانید و عزتمندانه از آن پاسداری کنید.

امام جمعه قم با اشاره به حضور بی‌نظیر دانش‌آموزان و دانشجویان در مراسم عزاداری سیدالشهداء از مسئولان نظام خواست که توجه ویژه‌ای به این قشر جامعه که سرمایه‌های اصلی نظام هستند داشته باشند.

سعیدی در پایان سخنان خود از مقام معظم رهبری به واسطه انتخاب وی به عنوان تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) تشکر کرد و یادآور شد: این موقعیت را از موهبت‌های الهی می‌دانم و از خداوند توفیق خدمت را به این بارگاه ملکوتی مسئلت دارم و خودم را آماده کرده‌ام که تمام وقت و توانم را در مسیر خدمت به آستانه مقدسه که متعلق به همه دوستداران اهل بیت است به کار گیرم و از تمام عاشقان ولایت دعوت می‌کنم که پیشنهادات و نقطه نظرات خودشان را به این تولیت اعلام کنند.