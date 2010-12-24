به گزارش خبرنگار مهر، با اضافه شدن تیم کهکیلویه و بویراحمد، مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان کشور از صبح فردا شنبه با حضور 27 تیم آغاز می شود. این رقابت‌ها که حکم انتخابی تیم وزنه برداری جوانان ایران را دارد از ساعت 10 صبح فردا با شرکت 170 وزنه بردار در سالن فجر شهرستان ورامین آغاز می شود و تا روز دوشنبه ششم دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

مراسم افتتاحیه این رقابت‌ها نیز ساعت 15 فردا با حضور حسین رضازاده، سرپرست و داراب ریاحی، نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری، کوروش باقری، سرمربی تیم‌های ملی و همینطور مسئولان ورزشی و پیشکسوتان ورزش شهرستان ورامین در سالن فجر این شهر برگزار می شود.

کوروش باقری سرمربی تیم وزنه برداری جوانان با حضور در سالن محل برگزاری مسابقات، شخصا رقابت‌های تمام اوزان را زیر نظر خواهد گرفت تا شایسته ترین‌ها را برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت کند. اردوی تیم وزنه برداری جوانان با نظر باقری، از دهم دی‌ماه جاری به مدت 21 روز در کرمان برگزار می شود.

خبر دیگر از فدراسیون وزنه برداری به سفر حسین رضازاده به ورامین مربوط می شود. حسین رضازاده، سرپرست فدراسیون وزنه برداری کشورمان صبح فردا برای دیدار با امام جمعه شهرستان ورامین، فرماندار و مسئولان این شهرستان راهی این شهر می شود.

همچنین حسین رضازاده، سرپرست فدراسیون وزنه برداری برنامه‌ای را که کوروش باقری، جهت حضور پرقدرت تیم ملی وزنه برداری کشورمان در رقابتهای المپیک 2012 لندن تدوین کرده بود، تایید کرد.

سرمربی تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان کشورمان در فاصله کمتر از 20 ماه تا آغاز المپیک 2012، برنامه‌ای 84 هفته‌ای را برای حضور پرقدرت وزنه برداران کشورمان در رقابت‌های مختلفی چون مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا در چین، رقابت‌های نوجوانان و جوانان جهان در کشورهای پرو و تایلند، مسابقات جام باشگاه‌های آسیا، رقابت‌های جوانان آسیا و مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان در پاریس تا قبل از بازی‌های المپیک 2012 لندن تدوین کرده است.

در این برنامه 23 اردوی تمرینی هم گنجانده شده است که اولین آنها اردوی 21 روزه تیم جوانان در کرمان است. اردویی که از دهم دی‌ماه جاری آغاز می شود. حسین رضازاده ضمن تایید این برنامه جامع و تشکر از کوروش باقری به خاطر تدوین آن به سرمربی تیم ملی اطمینان خاطر داد که در اجرای هفته به هفته این برنامه از حمایت حداکثری فدراسیون وزنه برداری برخوردار خواهد بود.