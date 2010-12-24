شیب ملایم اصلاح قیمتها در هدفمندی یارانه ها رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیتالله احمد علمالهدی در خطبههای این هفته نماز جمعه مشهد با اشاره به آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانهها در کشور اظهار داشت: عدالت اجتماعی در اسلام یعنی آنکه فقرا با بهرهمندی از بیتالمال به سطح مناسبی از زندگی برسند.
وی عنوان کرد: تا قبل از اجرای این طرح از چندین هزار میلیارد تومان یارانه پرداختی از بیتالمال 70 درصدش را سرمایهداران و پولداران استفاده کرده و تنها 30 درصد آن به فقرا رسیده است که این درست نبود.
عضو خبرگان رهبری، هدفمند کردن یارانهها را در راستای تحقق عدالت اجتماعی مورد نظر در اسلام دانست و ادامه داد: در نظام اسلامی ما باید به فقرا بیشتر از بیتالمال برسد که خوشبختانه هدفمند کردن یارانهها این تحول عظیم را تحقق میبخشد.
علمالهدی ادامه داد: هرگونه کارشکنی در اجرای این طرح با هر انگیزه و قصدی مقابله با عدالت مورد نظر قرآن کریم است و کدام مسلمان امکان دارد راضی به این امر شود.
وی با اشاره به اینکه دولتهای گذشته در اجرای هدفمندی یارانه ها زمانی که پای عمل می رسید جرات نکرده و وارد عمل نمیشدند، گفت: در سال 86 این دولت لایحه هدفمند کردن یارانهها را به مجلس ارائه داده و مجلس آنرا بصورت قانون تصویب و امروز شاهد اجرای آن هستیم.
علمالهدی با اشاره به دغدغههایی که در راستای اجرای این طرح وجود دارد نیز گفت: در راستای اجرای این طرح دو دغدغه وجود دارد یکی از آنها اجرای قانونی است که مقرر نموده اصلاح قیمتها باید در پنج سال بطور شیب ملایم انجام شود و یکی دیگر نفوذ عوامل نامناسب است.
وی ادامه داد: در قانون هدفمند شدن یارانهها آمده است که اصلاح قیمتها با شیب متعادل در پنج سال صورت گیرد و اصلاح قیمتها با دخالت شورای اقتصادی دولت و نظارت دقیقتر مجلس باشد آیا واقعاهم اکنون این اصلاح قیمتها در شیب متعادل است.
خطیب جمعه مشهد اظهار داشت: این بزرگترین جراحی اقتصادی در کشور است که اگر در اصلاح، این شیب و اصل قانون رعایت نشود مردم تحت فشار قرار میگیرند لذا برای این منظور نظارتها تنها به کارشناسان وزارتخانهها واگذار نشود زیرا باید سعی شود این جراحی کمترین خونریزی را داشته باشد.
وی از دستگاههای اطلاعات و امنیتی خواست که مراقب عوامل نامناسب و اجنبی در این عرصه باشند تا این حرکت دولت با مشکل مواجه نشود.
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