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۳ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۲۱

در هدفمندی یارانه ها؛

دولتمردان نظارت ویژه ای بر بازار داشته باشند

ساری - خبرگزاری مهر: امام جمعه نور گفت: دولتمردان و مسئولین اجرایی باید همزمان با اجرای طرح مهم هدفمندکردن یارانه ها نظارت ویژه ای بر قیمت های بازار داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین امیری در خطبه های نمازجمعه نور از طرح هدفمندسازی یارانه ها به عنوان بزرگترین جراحی اقتصادی کشور نام برد و افزود: اجرای این طرح مهم یک آزمون بزرگ ملی است.

وی با بیان اینکه اجرای صحیح طرح هدمندسازی یارانه ها همکاری دولت، مجلس و مردم را می طلبد، تصریح کرد: این طرح زمانی نتیجه خوبی خواهد داشت که مسئولین امر بر قیمت های بازار، کرایه ها و دیگر موارد مهم نظارت جدی تری داشته باشند.

امیری توجه بیشتر مسئولین نظارتی را از مهمترین مطالبات امروز مردم عنوان کرد.

خطیب جمعه نور اعلام کرد: بر اساس اعلام کارشناسان با اجرای درست و صحیح طرح هدمندسازی یارانه ها، 20 تا 30 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی خواهد شد.

وی بر مراقبت بیشتر خانواده ها بر فرزندان تاکید کرد وگفت: امروز والدین در برابر فرزندانشان مسئولیت خطیری دارند و باید در برابر مسائل روز جامعه تجربه های با ارزششان را به جوانان و نوجوانان انتقال دهند.

امام جمعه نور با اشاره به اینکه قلب جوانان نرم، نازک و پاک هست، اظهار داشت: خانواده ها باید به قلب پاک فزندانشان نفوذ کرده و با پرورش کرامت انسانی به آنان، جوانی پاک و با صداقت به جامعه تحویل دهند.

وی همچنین به سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی اشاره و خاطرنشان کرد: خوشبختانه درصد بی سوادی در کشور روز به روز در حال کمترشدن است.

کد مطلب 1216473

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