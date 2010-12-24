کردستان نیازمند توسعه بیشتر مراکز علمی و دانشگاهی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در خطبه های نماز جمعه سنندج اظهار داشت: جوانان و نوجوانان استان کردستان دارای توانمندی و استعدادهای بسیار خوبی هستند و به همین دلیل باید مراکز دانشگاهی و علمی را در راستای استفاده از این پتانسیل در دستور کار قرار داد.

وی با اشاره به محرومیت های ناشی از دوران طاغوت در استان کردستان گفت: با روی کارآمدن انقلاب اسلامی، استان کردستان همانند سایر استان های محروم به حد بالایی از توسعه اقتصادی و شکوفایی همه جانبه رسیده است و این روند توسعه باید همچنان در دستور کار مدیران و مسئولان استان قرار گیرد.

امام جمعه سنندج با اشاره به اهمیت علم و دانش در جامعه کنونی خاطرنشان کرد: افراد بیسواد را باید برای حضور در کلاس های نهضت سواد آموزی تشویق کرد و در این راستا باید از خانواده ها درخواست کرد تا زمینه را برای حضور این افراد در کلاس های نهضت سوادآموزی فراهم کنند.

ماموستا مجتهدی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت رعایت حجاب و عفاف در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: حجاب نه تنها محدودیت نیست بلکه می تواند زمینه را برای تعالی مادی و معنوی انسان فراهم کند و در این راستا باید اهمیت این فریضه دینی و شرعی در جامعه تبیین شود.

وی همچنین با اشاره به ماه و محرم و اهمیت توجه به امر به معروف و نهی از منکر در این ماه گفت: ماه محرم ماه عزاداری و اندوه است و عبادت در این ماه از ثواب بسیار بالایی برخوردار است و مردم استان کردستان نیز باید از فرایض این ماه الهی به بهترین نحو ممکن استفاده کنند.

امام جمعه سنندج در پایان خطبه های نماز جمعه جوانان را به قرآن خواندن دعوت کرد و یادآور شد: قرائت قرآن برای تمامی افراد جامعه چه آنان که تنها آن را قرائت می کنند و چه آنان که با علم و درایت در آن تدبر می کنند لازم است و برای همگان ثواب دارد.