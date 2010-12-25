"زندان پسندر" با رویکرد به فرهنگ پهلوانی نوشته شد

ابراهیم دم‌شناس از کتاب‌های در دست تدوین و چاپش به خبرنگار مهر اینگونه گفت: رمان 800 صفحه‌ای "زندان پسندر" را ماه پیش به نشر نیلوفر داده‌ام که کتاب به تازگی برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد فرستاده شده است.

وی با تاکید بر اینکه داستان گرچه در دوره معاصر می گذرد ولی ارجاعات فراوانی به تاریخ دارد، ادامه داد: بخش مهمی از این کتاب تاریخی و به موضوع پهلوانی می‌پردازد و بخش دیگر آن هم درباره جنگ است. رمان به دلیل خصلت تاریخی که وجه عمده آن را شکل می‌دهد دارای فلاش‌بک‌های مکرر است.

نویسنده مجموعه داستان "نهست" درباره نام رمانش توضیح داد: این نام معنای چند گانه‌ای دارد و شاید دیگر واژه "پسندر" (پسر ناتنی) که در قدیم کاربرد داشت در ادبیات امروز به کار نرود ولی به دلیل فضای تاریخی اثر این نام توجیه دارد.

دم‌شناس افزود: همچنین نخستین مجموعه داستانم "نهست" را که در سال 82 منتشر شده و دیگر در بازار موجود نبود به نشر افراز داده ام که چاپ دوم آن را منتشر کند. مجموعه داستان "اسم دیگر اعظم" را هم برای چاپ به همین ناشر سپرده‌ام.

وی درباره مجموعه جدیدش بیان کرد: در این کتاب 12 داستان کوتاه آمده است که هر کدام موضوعات خاص خود را دارند. در حال حاضر مشغول ویرایش نهایی کتاب هستم و تا چند هفته دیگر آن را به نشر افراز می‌دهم.

مولف "جنوب از جنوب شرقی" اضافه کرد: همچنین "خسرونامه" عطار نیشابوری را بازنویسی کرده و به ناشر سپرده‌ام که این اثر برای مخاطب نوجوان بازنویسی شده ولی بزرگسالان هم می توانند از آن بهره‌مند شوند.

دم‌شناس در پایان خبر داد: تعدادی یادداشت با نام "هفته نامه گسست" بر اساس مشاهداتم در حوزه شغلی ام در آموزش و پرورش گردآوری کرده و مشغول تکمیل آنها هستم تا در آینده درباره چاپ آنها در قالب یک کتاب تصمیم بگیرم.