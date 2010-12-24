بدمینتون بانوان راه و ترابری زنجان به جمع 4 تیم برتر راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، دور برگشت از سری مسابقات بدمینتون لیگ دسته اول بانوان باشگاه‌های کشور صبح جمعه در سالن آکادمی بین‌المللی زنجان برگزار شد.

در این مرحله از رقابتها که با حضور تیم‌های راه و ترابری زنجان، تختی فاس، گاز تهران و شاهین اصفهان به انجام رسید، تیم گاز تهران به مقام قهرمانی دست یافت و راه و ترابری زنجان نیز در جایگاه دوم ایستاد تا هر دو تیم جواز حضور در مرحله بعدی این رقابت‌ها را از آن خود کنند.

شاگردان الناز محمدی که با ترکیب مژده ذوالقدر، ملیکا مطلبی، آیدا رفیعی، ملیکا مکملی و نگین ارشدی به مصاف حریفان خود رفتند، در دور رفت این مسابقات نیز عنوان دومی را در گروه خود به دست آورده بودند، با قرار گرفتن در این جایگاه در پایان مسابقات، امیدهای خود را برای صعود به لیگ برتر کسب کردند.

رقابت‌های بدمینتون لیگ دسته اول بانوان کشور با حضور 8 تیم در دو گروه چهار تیمی برگزار می‌شود که در پایان دور مقدماتی از هر گروه دو تیم به مرحله نهایی صعود می‌کنند که در این مرحله نیز بعد از انجام چند دیدار، تکلیف دو تیم راه یافته به لیگ برتر مشخص خواهد شد.