به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اولین روز هفته پژوهش و فناوری همایش دانشگاه، صنعت، پژوهش فردا شنبه 4 دی ماه با حضور استاندار تهران و مسوولان پژوهشی دانشگاهها، مراکز صنعتی، آموزش و پرورش و فرمانداریهای استان تهران در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود.

همایش نقش آموزش و پرورش در شکل‌گیری زیرساختهای پژوهشی در دومین روز هفته پژوهش و فناوری و همایش های "ارزیابی پژوهشی بر اساس تفکر ارزشی" و "چالش‌های برنامه‌ریزی پژوهشی و تقدیر از طرح‌های برتر استان تهران" 7 دی ماه همزمان با چهارمین روز هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.