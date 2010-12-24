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۳ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۳۸

فردا با حضور استاندار تهران /

جشنواره هفته پژوهش استان تهران در دانشگاه علم و صنعت افتتاح می‌شود

جشنواره هفته پژوهش استان تهران در دانشگاه علم و صنعت افتتاح می‌شود

یازدهمین جشنواره هفته پژوهش و فناوری استان تهران شنبه 4 دی‌ ماه با حضور مرتضی تمدن استاندار تهران و مسئولان پژوهشی دستگاههای استان تهران در دانشگاه علم و صنعت ایران افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اولین روز هفته پژوهش و فناوری همایش دانشگاه، صنعت، پژوهش فردا شنبه 4 دی ماه با حضور استاندار تهران و مسوولان پژوهشی دانشگاهها، مراکز صنعتی، آموزش و پرورش و فرمانداریهای استان تهران در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود.

همایش نقش آموزش و پرورش در شکل‌گیری زیرساختهای پژوهشی در دومین روز هفته پژوهش و فناوری و همایش های "ارزیابی پژوهشی بر اساس تفکر ارزشی" و "چالش‌های برنامه‌ریزی پژوهشی و تقدیر از طرح‌های برتر استان تهران" 7 دی ماه همزمان با چهارمین روز هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1216479

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