ژن خشونت طلبی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از محققان بین المللی موفق به کشف جهش ژنتیکی در مغز شده اند که می تواند در ایجاد رفتارهای پرخاشگرانه تاثیرگذار باشد.

محققان با به دست آوردن توالی دی ان ای تعدادی از افراد پرخاشگر و مقایسه آن با توالی ژنتیکی افرادی که چنین رفتاری از خود بروز نداده اند، پی به این جهش ژنتیکی بردند. آنها موفق به یافتن جهشی شدند که ژنی به نام HTR2B که مسئول کنترل رفتارهای به شدت پرخاشگرانه است را مسدود می کند. این ژن بر میزان تولید سروتونین در مغر اثرگذار است.

سروتونین یک انتقال دهنده عصبی است که می تواند بر روی بسیاری از رفتارهای انسان از جمله خشونت و پرخاشگری تاثیر بگذارد. "دیوید گلدمن" از موسسه ملی اعتیاد به الکل در مریلند می گوید در این مطالعات با شگفتی مشاهده شد که تنوع ژنتیکی به تنهایی قادر به ایجاد رفتارهای پرخاشگرانه در انسانها نیستند. به گفته وی مصرف مواد الکلی بر روی این ژن و در نتیجه بروز رفتارهای پرخاشگرانه تاثیر قابل توجهی دارد.

محققان در مریلند با همکاری محققان فنلاندی و فرانسوی به بررسی نمونه پرونده های خلافکاران پرخاشگر در فنلاند پرداخته و موفق به کشف رابطه رفتارهای خشونت بار و ژن HTR2B شدند. سپس با بررسی و مطالعه بر روی موشها دریافتند زمانی که در موشها نیز ژنهایی مشابه یا برابر با ژن HTR2B خاموش یا غیر فعال می شود، رفتارهای پرخاشگرانه در این جانداران آغاز می شود.

بر اساس گزارش تلگراف، گلدمن معتقد است پرخاشگری یا عمل بدون دوراندیشی عامل اصلی بسیاری از رفتارهای بیمارگونه از قبیل خودکشی، پرخاشگری و اعتیاد است. اما در عین حال در تصمیم گیری سریع و یا شرایطی که نیازمند ریسک کردن است نیز این رفتار می تواند بسیار تاثیر گذار باشد.