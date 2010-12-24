دشمنان نظام با حماسه آفرینی ملت در 9 دی مایوس شدند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، امام جمعه موقت رشت در خطبه های نماز جمعه این هفته رشت، دشمنان نظام را عامل تحریک فتنه گران دانست و افزود: حضور میلیونی مردم به بدخواهان نظام اسلامی ثابت کرد که ملت ایران همواره پشتیبان ولایت فقیه و آماده دفاع از میهن اسلامی در برابر هرگونه تهدید و تهاجم هستند.

خطیب جمعه رشت با اشاره به اینکه فتنه سال گذشته فتنه عظیمی بود، گفت: با توجه به وسعت این فتنه، عده‌ای گمان می ‌کردند این فتنه می ‌تواند در مسیر انقلاب انحرافی ایجاد کند ولی به شکر خداوند دشمنان نتوانستند در این زمینه نیز به اهداف شوم خود برسند.

وی خاطرنشان کرد: فتنه ‌گران از حمایتهای کشورهای مستکبر برخوردار بودند ولی قدرت رهبری در ایران و نفوذ ایشان در بین مردم توانست نظام را به پیروزی برساند.

شفیع زاده در ادامه به بحث مهم هدفمندسازی یارانه ها اشاره کرد و گفت: قانون هدفمندکردن یارانه ‌ها زیربنای ساختار اقتصادی کشور است.

وی یادآور شد: این قانون می ‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کند و در راستای اجرای این طرح برای عدالت و پیشرفت گامهای موثری برداشته شده است.