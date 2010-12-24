قوای سه گانه در اجرای هدفمندی یارانه ها متحد باشند

به گزارش خبرنگارمهر در بجنورد، امام جمعه موقت بجنورد در حضور نمازگزاران، اجرای هدفمندسازی یارانه ها را فرصتی عظیم برای مردم ایران خواند و اظهار داشت: با اجرای این قانون فرهنگ صرفه جویی و قناعت در بین مردم گسترش می یابد.

وی تصریح کرد: درراستای این طرح اقتصادی 230 سایت خارجی و داخلی سعی در تبلیغات سوء علیه هدفمند سازی یارانه دارند چرا که می دانند ایران به زودی به یک ابرقدرت جهانی تبدیل می شود.



وی اذعان داشت: با اجرای این طرح اعتبارات عمرانی کشور افزایش می یابد و کشور ایران به کشوری آباد تبدیل می شود.



وی افزود: مردم ایران باید با وحدت و اتحاد خود در اجرای این طرح ثمرات و برکات این طرح را به جهانیان نشان دهند.



قائم مقام دادگستری خراسان شمالی ضمن گرامیداشت نهم دیماه این روز را روز بصیرت و بیعت مجدد مردم با مقام معظم رهبری اعلام کرد و افزود: دراین روز تاریخی عظمت حضور مردم و پشتیبانی از ولایت فقیه به فتنه گران و دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران نشان داده شد.



وی با بیان اینکه فتنه گران 20 سال است با شعار پیروی از خط امام خمینی (ره) سعی در براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران دارند، تصریح کرد: سران فتنه در آخرین بیانات خود این دشمنی را نشان داده اند.



وی بیانات سرانه فتنه را این گونه تشریح کرد: که اینها ادعا می کنند امام در پذیرش قطعنامه 598 به خطای خود مبنی بر ادامه جنگ اعتراف کرده است و این درحالیست که امام (ره)همواره جنگ را برکتی برای این انقلاب و فرصتی برای معرفی انقلاب جمهوری اسلامی ایران به جهانیان معرفی می کرد.



امام جمعه موقت بجنورد گفت: با این بیانات پرونده سرانه فتنه سنگین تر و قوه قضاییه مصمم تر خواهد شد تا آنها را با شدید ترین کیفر مجازات کند.