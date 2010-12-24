به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بهنام، صداگذار سینمای ایران و مدیر استودیو بهمن گفت: فیلمهای سینمایی "یه حبه قند"، "خانه پدری" و "سعادت آباد" فیلمهایی هستند که در این استودیو صداگذاری و برای جشنواره فیلم فجر آماده نمایش میشوند.
وی افزود: صداگذاری "خانه پدری" به کارگردانی کیانوش عیاری در حال انجام است که این مرحله گروهی و زیر نظر خودم انجام میشود و بهمن اردلان صداگذاری "یه حبه قند" به کارگردانی رضا میرکریمی را بر عهده دارد.
بهنام ادامه داد: مسئولیت صداگذاری فیلم سینمایی "سعادت آباد" به من سپرده شده اما این فیلم در حال حاضر در این مرحله متوقف است. چهار سال است این استودیو علاوه بر میکس صدا و موسیقی تبدیل فیلمهای ویدئویی با کیفیت به نسخه 35 را انجام میدهد و فیلمهای "سنجاقکهای برکه سبز"، "کوچه ملی" و "آینههای روبرو" از فیلمهایی ویدئویی هستند که به نسخه 35 تبدیل میشوند. قرار است فیلمهایی از مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در این استودیو مراحل تبدیل را طی کنند.
بیست و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر به دبیری مهدی مسعودشاهی از 16 تا 26 بهمنماه برگزار میشود.
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