آمریکا و اسرائیل پشت پرده تقلب انتخابات مصر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "سعد الحسینی" تاکید کرد: رژیم کنونی مصر از دیدگاه آمریکا و رژیم صهیونیستی گزینه مطلوبی محسوب می شود.

وی افزود: آمریکا و اسرائیل درتقلب گسترده انتخابات مجلس خلق مصر نقش اساسی داشتند بویژه آمریکا که درقبال آن سکوت معناداری کرد. رژیم کنونی برای برآورده کردن منافع آنها عالی است زیرا آنها بیم دارند که حکومتی بر سر کار آید که دشمن آمریکا باشد و تهدیدی برای منافع اسرائیل و سیاستهای توسعه طلبانه اش باشد.

الحسینی تصریح کرد: گروههای مخالف نمایندگان سابق اخوان المسلمین تلاش زیادی صورت دادند تا مقامات را استیضاح کنند و مصر را از دست حزب حاکم ملی که کشور را دچار عقب ماندگی کرده است، نجات دهند.

وی بیان داشت: زمین خواری به تنهایی رقمی تریلیون پوندی دارد. زمان فعالیت مردمی برای تغییرات مسالمت آمیز برای مقابله با اوضاع تاسف بار مصر فرا رسیده است.

این عضو اخوان المسلمین ادامه داد: حقوق مردم لگد مال شده است تنها در یک فقره "هشام طلعت" از اعضای حزب حاکم یک میلیارد پوند زمین خواری کرده است و دستگاه قضایی به جای اینکه حق را به صاحبان آن بازگرداند، اقدامی نکرد.

الحسینی افزود: تقلب درانتخابات بر همه تاثیر داشته است و فقط منحصر به اخوان المسلمین نبوده است. هر جریانی که درمجلس قبلی با فساد مخالفت کرده یا خواستار استیضاح شده است از حضورش دراین مجلس ممانعت به عمل آورده شده است زیرا "حمدی السید" از حزب حاکم نیز به علت انتقاد از سیاستهای حزب متبوعش با خط قرمز مواجه شد.