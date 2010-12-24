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۳ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۳۰

در سومین روز هفته پژوهش/

5 دستاورد ملی پژوهش با حضور رئیس جمهور رونمایی می‌شود

5 دستاورد ملی پژوهش با حضور رئیس جمهور رونمایی می‌شود

یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران سال 89 در دوشنبه 6 دی ماه با حضور رئیس جمهور و جمعی از وزرا در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار و 5 دستاورد ملی پژوهش و فناوری رونمایی می شود.

اسماعیل قادری فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران همزمان با سومین روز از هفته پژوهش و فناوری برگزار می شود و طی آن از 90 پژوهشگر، مدیر پژوهشی، مرکز پژوهشی، فناور، مدیر فناوری و مرکز فناوری برگزیده جشنواره یازدهم با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل می شود.

دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری افزود: همزمان با برگزاری یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران از 5 دستاورد بزرگ ملی پژوهشی و فناوری در حوزه های فناوری فضایی، فناوری زیستی، محیط زیست، مدیریت و مدیریت کلان پژوهش و فناوری رونمایی می شود.
 
قادری فر همچنین از رونمایی و امضاء تمبر یادبود هفته پژوهش و فناوری در یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران خبر داد.
کد مطلب 1216494

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