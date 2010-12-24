بانکهای استان از تولیدکننده حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسد الله ایمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز با اشاره به اینکه طرح فولاد و پتروشیمی، خودروسازی و سایر طرح های زیربنایی که اشتغال را در فارس بالا می برد باید به اجرا درآید، افزود: از کسانیکه در طرح هدفمندی درصدد تثبیت کالا هستند و از بانکهایی که تسهیلات مالی در جهت رشد و توسعه استان دارند، تشکر کرده و به بانکهای استان توصیه می کنم که در ارائه تسهیلات تولید حمایت از تولید کننده را مد نظر داشه باشند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نیز بیان کرد: این طرح مهم که در دولت دهم زمینه های اجرایش فراهم شد نیازمند همکاری و مساعدت تمامی دستگاه هاست.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: باید قوانین و مقررات این قانون را قوای مقننه و قضائیه با هماهنگی به اجرا درآورند چراکه اجرای این طرح بدون همراهی عمومی امکان ندارد.

آیت الله ایمانی با اشاره به اینکه حضور اقشار گوناگون مردم لازم و ضروری است، افزود: پیشرفت، عدالت و بهینه سازی مصرف از مزایای اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست و سطح عمرانی گسترش یافته و اشتغال توسعه می یابد.