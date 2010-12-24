تحریم های جدید روش بچگانه غرب علیه ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران در آستانه مذاکرات استانبول، گفت: جمهوری اسلامی گفت وگو را به عنوان یک راه منطقی قبول دارد، ولی آمریکایی‌ها که در عرصه مذاکرات به اهداف خود نمی‌رسند، سعی می کنند از روش‌های بچگانه تحریم برای فشار به تهران استفاده کنند.

نماینده بروجرد با بی‌منطقی توصیف کردن اقدامات مقامات کاخ سفید، افزود: اگر مقامات آمریکایی در عرصه بین‌المللی منطق و توانایی داشتند در مذاکرات 1+5 با ایران در ژنو می‌توانستند از نظرات خود دفاع کنند.

وی با ناموفق ارزیابی کردن آمریکایی‌ها در مذاکرات ژنو3، گفت: آمریکایی‌ها پس از آن که در مذاکرات ژنو موفق نشدند؛ اقدام به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران کردند که این استمرار راه باطلی است که در سه دهه گذشته آن را آزموده و شکست خورده‌اند و در مقابل جمهوری اسلامی منافع متعددی را از کنار این تحریم‌ها به دست آورده است.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به مذاکرات ماه ژانویه(دی/بهمن) ایران با گروه 1+5 در شهر استانبول ترکیه، اظهارداشت: چارچوب مذاکرات در این نشست خیلی مشخص است و مبنای مذاکرات بسته پیشنهادی ایران خواهد بود.

وی با بیان اینکه تهران در مذاکرات ژنو 3 مبنا بودن بسته پیشنهادی ایران را مطرح کرده و گروه 1+5 با علم به این دیدگاه جمهوری اسلامی با برگزاری مذاکرات استانبول موافقت کرده است، افزود: این موضوع نشان دهنده این مسئله است که اعضای گروه 1+5 مذاکره در زمینه بسته پیشنهادی ایران را قبول دارند.

بروجردی با اشاره به اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران گفت: آنها فکر می کنند که اعمال تحریم‌ها می تواند مواضع جمهوری اسلامی را در مذاکرات استانبول تضعیف کند، در صورتی که این تحلیل کاملا اشتباه است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین در پیش بینی خود از نتایج مذاکرات آینده ایران با گروه 1+5 در استانبول ترکیه، یادآورشد: تصور من این است که در دراز مدت هم آمریکا و هم مجموعه کشورهای غربی، واقعیت‌های ایران را که تسلط بر دانش هسته‌ای است را پذیرفته و این واقعیت را قبول کنند که عملا جمهوری اسلامی عضو باشگاه هسته‌ای جهان شده است.

مذاکرات ایران و پنج عضو دایم شورای امنیت(آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه وچین) به علاوه آلمان موسوم به گروه 1+5 طی سه دور متوالی در روزهای 15 و 16 آذرماه در شهر ژنو سوئیس برگزار شد. در این دور از نشست، دو طرف توافق کردند که دور بعدی مذاکرات در ماه ژانویه(دی/ بهمن) در شهر استانبول ترکیه برگزار شود.

این در حالی است که با وجود توافق ایران با ادامه مذاکرات، وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه در اقدامی یکجانبه پنج مؤسسه و شرکت ایرانی را به اتهام مشارکت در برنامه هسته‌ای کشورمان تحریم کرد.

به گزارش مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز؛ در این لیست تحریمی، نام دو بانک، یک شرکت بیمه و یک شرکت کشتیرانی محلی وجود دارد.

همچنین در این اقدام ضد ایرانی از پرویز فتاح وزیر نیروی دولت نهم نیز به عنوان یکی از دست اندرکاران برنامه هسته ای ایران نام برده شده است.

این تحریم های اضافی و یکجانبه و خارج از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در حالی از سوی دولت آمریکا اعمال می شود که نمایندگان گروه1+5 در نشست اخیر خود در ژنو بر ادامه گفتگو برای همکاری با ایران تاکید کردند.