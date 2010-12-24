بصیرت و دشمن شناسی ملت ایران 9 دی را ماندگار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با اشاره به سالروز راهپیمایی نهم دیماه، اظهار داشت: این روز، روز بصیرت و میثاق با ولایت نامگذاری شده است.

وی از روز نهم دیماه با عنوان روز شکست فتنه در برابر ایمان و اعتماد مردم با غیرت ایران یاد کرد و بیان داشت: برخی در حوادث بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری به هیچ چیزی رحم نکردند.

خطیب جمعه خرم آباد طرح موضوع تقلب در انتخابات، توهین و هتک حرکت اعتقادات مردم، بی احترامی به آداب ماه مبارک رمضان و ... را از جمله اتفاقاتی دانست که بعد از انتخابات سال گذشته به وقوع پیوست و گفت: خوشبختانه مردم با ایمان و انسجام خود و تبعیت از رهبر حکیم انقلاب اسلامی در راهپیمایی 9 دی به صحنه آمدند و پاسخ همه این موارد را دارند.

راهپیمایی 9 دیماه ملت ایران؛ کور کردن چشم فتنه

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: ملت ایران با راهپیمایی شان ثابت کردند که همواره پای ارزشهای دینی و انقلابی خود هستند و تا پای چان ایستادگی می کنند.

وی از حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز نهم دیماه با عنوان کور کردن چشم فتنه یاد کرد و بیان داشت: این راهپیمایی آب سردی بود که بر آتش فتنه ریخته شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه 9 دی باید برای همیشه در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار باقی بماند، افزود: آنچه این واقعه را در تاریخ ایران ماندگار خواهد کرد بصیرت ملت ایران در دشمن شناسی و حضور در صحنه است.

حجت الاسلام میرعمادی نهم دیماه را تحقق اراده الهی توسط ملت ایران خواند و عنوان کرد: مردم با حضور خود در این راهپیمایی به امامشان لبیک گفتند.

وی با تاکید بر اینکه مسیر درست حرکت نظام بر محور ولایت فقیه است، بیان داشت: حرکت در این مسیر سعادت دنیا و آخرت ما را تامین می کند.

همراهی مردم در اجرای هدفمندی یارانه ها مثال زدنی است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور اشاره کرد و بیان داشت: اجرای این طرح در آرامش کامل نشانه ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران است.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به شرایط کنونی اجرای طرح در کشورمان، خاطر نشان کرد: اجرای این قانون در شرایطی که تحریم ها علیه کشورمان در جریان است و کشورهای استکباری نیز جوسازی می کنند شجاعت می خواهد.

وی با اشاره به سوء استفاده و جریانسازی رسانه های غربی در زمینه اجرای این طرح، یادآور شد: همکاری و تعامل مردم در اجرای این طرح ثابت کرد که مردم همراه دولت و دولت نیز با مردم است.

اعتماد دولت به مردم زمینه موفقیت هدفمندی یارانه ها را فراهم کرد

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه دولت در اجرای این طرح به مردم اعتماد کرده است، عنوان کرد: اعتماد دولت به مردم سبب شده که دولت بتواند این طرح را به خوبی عملیاتی کند.

حجت الاسلام میرعمادی نگاه کارشناسانه در اجرای این قانون، وجود طرح جامع و اعتماد و توجه دولت به مردم را زمینه ساز موفقیت این طرح و همکاری و مشارکت عمومی مردم دانست.

وی با تشریح آثار و برکات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، یادآور شد: این قانون در راستای برقراری عدالت و شکوفایی اقتصادی به مرحله اجرا درآمده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد جلوگیری از اسراف را از برکات هدفمند شدن یارانه ها دانست و بیان داشت: مصرف بی رویه حاملهای انرژی در کشورمان از جمله بنزین، گازوئیل، برق، گاز و ... باید اصلاح شود.

نظارت ها در زمینه هدفمندی یارانه ها استمرار یابد

حجت الاسلام میرعمادی تقویت زیرساخت های توسعه کشور از محل منابع هدفمندی یارانه ها را از دیگر مزایای اجرای این طرح دانست و گفت: اطلاع رسانی درست و به موقع از این طرح موجب موفقیت هدفمندی یارانه ها می شود.

وی همچنین خواستار نظارت جدی مسئولان در این زمینه شد و بیان داشت: مردم انتظار دارند این نظارت و کنترل همچنان استمرار داشته باشد.

نامگذاری سوم دیماه به عنوان روز ملی ثبت احوال، اهمیت فعالیت سازمان ثبت احوال در کشور، ضرورت همکاری مردم در به روز رسانی آمار و اطلاعات ثبت احوال، سالروزنهضت سواد آموزی و ضرورت رفع بیسوادی در جامعه از دیگر موضوعاتی بود که نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در خطبه های این هفته نماز جمعه به آن اشاره کرد.