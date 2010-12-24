دهمین ملاقات استاندار و مدیران مازنی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران، معاونان و مدیران ستادی استانداری، جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی، روسای سازمان ها و بانک های استان از صبح امروز سوم دی ماه با مردم شهرستان بابل دیدار کردند.

ملاقات عمومی با مردم شهرستان بابل پس از رامسر، تنکابن، گلوگاه، بهشهر، نور، قائم شهر، ساری، چالوس و نکا، دهمین دیدار مردمی طاهایی پس از حضور وی به عنوان استاندار مازندران است.

در این شیوه ملاقات، استاندار و مدیران استان با حضور در مصلی نماز جمعه آن شهرستان، ضمن ملاقات با مردم و حل مشکلات آنان، در نماز جمعه این شهرستان نیز حضور می یابند.

از دیگر برنامه های طاهایی در این روز، حضور در گلزار شهدا و ادای احترام به مقام شامخ آنان، دیدار با خانواده های معزز شهیدان، جانبازان و ایثارگران و برگزاری جلسه در خصوص مسائل شهری و عمران بابل است.

ملاقات با مردم بابل از ساعت ۸:۳۰ صبح روز جمعه آغاز و تا موسم نماز مغرب ادامه دارد.

پیش بینی می شود حدود چهار هزار نفر از مردم شهرستان بابل با استاندار و مدیران مردمی دیدار کنند.

اشتغال، تسهیلات مسکن، بیمه، مشکلات کارگری، ازدواج، ترافیک و بنزین بخشی از موضوعات و درخواست های مطروحه مردم از مدیران ارشد و کل مازندران در ملاقات های عمومی است.

