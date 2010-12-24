مس کرمان در صورت لزوم به فیفا شکایت می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل مس کرمان با اشاره به لزوم تجدید دیدار مس و ذوب آهن گفت: با توجه به نقض قانون توسط داور این مسابقه طبق قوانین باید تجدید شود در غیر این صورت به فیفا شکایت خواهیم کرد.