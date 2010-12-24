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۳ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۲۵

مس کرمان در صورت لزوم به فیفا شکایت می کند

مس کرمان در صورت لزوم به فیفا شکایت می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل مس کرمان با اشاره به لزوم تجدید دیدار مس و ذوب آهن گفت: با توجه به نقض قانون توسط داور این مسابقه طبق قوانین باید تجدید شود در غیر این صورت به فیفا شکایت خواهیم کرد.

فتح الله نژاد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: بازیکنان مس کرمان در دیدار با ملوان نشان دادند برای رسیدن به بالای جدول و کسب جایگاه واقعی خود مصمم هستند.

وی ادامه داد: در دیدار با ذوب آهن اصفهان حق بازیکنان مس تضییع شد و باید این مسئله بررسی و درنهایت طبق قانون این دیدار تجدید شود.

مدیرعامل مس کرمان ادامه داد: مس مدارک لازم را جمع آوری کرده است و در صورت لزوم به مراجع قضایی شکایت می کنیم.

نژاد زمانی گفت: نباید اجازه داد چنین مسائلی در فوتبال کشور روی دهد و در همین راستا مسئولان فدراسیون در حال بررسی موضوع هستند و ما نیز منتظر رای نهایی فدراسیون هستیم.

وی گفت: در صورت تجدید نشدن مسابقه قطعا به فیفا شکایت خواهیم کرد و اجازه نمی دهیم حق مس پایمال شود.

وی اضافه کرد: مدارک لازم جمع آوری شده است و اگر حق مس کرمان داده نشود در نهایت وکیل تیم را به فیفا می فرستیم.

کد مطلب 1216506

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