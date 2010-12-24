مس کرمان در صورت لزوم به فیفا شکایت می کند

فتح الله نژاد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: بازیکنان مس کرمان در دیدار با ملوان نشان دادند برای رسیدن به بالای جدول و کسب جایگاه واقعی خود مصمم هستند.
وی ادامه داد: در دیدار با ذوب آهن اصفهان حق بازیکنان مس تضییع شد و باید این مسئله بررسی و درنهایت طبق قانون این دیدار تجدید شود.
مدیرعامل مس کرمان ادامه داد: مس مدارک لازم را جمع آوری کرده است و در صورت لزوم به مراجع قضایی شکایت می کنیم.
نژاد زمانی گفت: نباید اجازه داد چنین مسائلی در فوتبال کشور روی دهد و در همین راستا مسئولان فدراسیون در حال بررسی موضوع هستند و ما نیز منتظر رای نهایی فدراسیون هستیم.
وی گفت: در صورت تجدید نشدن مسابقه قطعا به فیفا شکایت خواهیم کرد و اجازه نمی دهیم حق مس پایمال شود.
وی اضافه کرد: مدارک لازم جمع آوری شده است و اگر حق مس کرمان داده نشود در نهایت وکیل تیم را به فیفا می فرستیم.
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