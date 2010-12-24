به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، قطر به عنوان مهمترین شریک گازی ایران به ویژه در میدان مشترک پارس جنوبی پس از تکمیل ساخت و بهره برداری از تمامی کارخانجات تولید LNG به ظرفیت 77 میلیون تن، طرح توسعه صنایع پتروشیمی را با امضای قراردادهای جدید آغاز کرده است.

بر این اساس، دو شرکت انگلیسی- هلندی شل و قطر پترولیوم برای مطالعه مشترک پروژه ساخت یک واحد پتروشیمی در قطر توافق نامه همکاری امضا کردند.

شرکت انگلیسی-هلندی شل به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه گذار در پروژه های نفت و گاز قطر و شرکت دولتی قطرپترولیوم برای مطالعه مشترک پروژه ساخت یک واحد پتروشیمی به ارزش 6 میلیارد دلار، توافقنامه همکاری امضا کردند.

در همین حال "عبدالله بن حمد العطیه" وزیر انرژی و صنعت قطر در مراسم امضای این توافقنامه همکاری در جمع خبرنگاران اعلام کرد: پیش بینی می شود یک واحد تولید مونوتیلن ژلیکول با ظرفیت تولید یک میلیارد و 500 تن تا سال 2016 میلادی در شهر صنعتی راس الفان ساخته شود.

این عضو کابینه دولت دوحه تاکید کرد: قطر در نظر دارد تولید سالانه محصولات پتروشیمی خود را تا سال 2015 میلادی به 18 میلیون تن افزایش دهد.

همچنین شرکت چند ملیتی شل در بیانیه ای اعلام کرده است: دیگر فرآورده های الفینی، تولید این واحد پتروشیمی را به بیش از دو میلیون تن محصولات تمام شده افزایش می دهد.

"پیتر وسر" مدیر اجرایی شرکت شل در بیانیه ای یادآور شد: این پروژه جدید با بهره گیری از دانش فنی و تجربه های شرکت شل در کنار برنامه های توسعه ای قطر، سبب افزایش ارزش منابع گازی این کشور حوزه خلیج فارس می شود.

شرکت قطرپترولیوم ژانویه سال گذشته میلادی برای ساخت یک مجتمع پتروشیمی که بزرگ ترین پروژه انرژی قطر پس از پروژه ال.ان.جی پیرل خواهد بود، با شرکت اکسون موبیل آمریکا یک توافقنامه همکاری امضا کرد.

یک مقام رسمی قطر پترولیوم ماه اوت گذشته احتمال داده بود که قطر به جای شرکت اکسون موبیل یک شریک دیگر انتخاب کند.

این در حالی است که العطیه از اظهار نظر در باره احتمال جایگزینی شرکت شل با اکسون موبیل در پروژه ساخت مجتمع پتروشیمی و این که آیا این شرکت آمریکایی در پروژه های آینده این کشور حضور خواهد داشت، خودداری کرد.

قطرپترولیوم و اکسون موبیل ژانویه گذشته اعلام کرده بودند: برنامه اکسون برای ساخت این مجتمع پتروشیمی شامل ساخت یک واحد استیم کراکر با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و 600 هزار تن و دو واحد پلی اتیلن با ظرفیت 650 هزار تن و یک واحد تولید اتیلن ژلیکول با ظرفیت تولید سالانه 700 هزار تن تا سال 2015 میلادی خواهد بود.

محمد یوسف الملا رئیس بخش پتروشیمی شرکت قطرپترولیوم پیشتر گفته بود: قطر برای ساخت دو پروژه پتروشیمی با شرکت های اکسون موبیل، شل و شورون آمریکا مذاکراتی داشته است.

وزیر نفت قطر هم گفته است: ارزش واحد پتروشیمی که با همکاری شرکت شل ساخته می شود، حدود 6 میلیارد دلار برآورد شده است اما رقم نهایی آن همچنان مشخص نیست.