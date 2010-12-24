عشایر مناطق زلزله زده ساماندهی می شوند

برزنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: چادر بین مردم زلزله زده به خصوص در مناطق کوهستانی توزیع شده و امداد رسانی نیز به خوبی در حال انجام است.

وی در خصوص میزان خسارت به اماکن ریگان گفت: اکیپهایی در منطقه در حال بررسی خسارات هستند و به زودی میزان کامل خسارات زمین لرزه اعلام می شود.

فرماندار ریگان ادامه داد: با توجه به پراکندگی جمعیتی در منطقه به خصوص در زمینه عشایر بازسازی در دو منطقه اصلی انجام می شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر نباید تمام عشایر را در یک منطقه متمرکز کنیم زیرا وجود عشایر در این مناطق وسیع موجب افزایش امنیت می شود.

وی در خصوص ادامه پس لرزه ها گفت: همچنان پس لرزه ها در منطقه ادامه دارد و مردم باید از خانه های نیمه ویران فاصله بگیرند.

برزنگ افزود: منازل تخریب شده در منطقه از نوع سنگی و خشت و گلی بوده اند و باید با جدیت در راستای بازسازی این مناطق اقدام کنیم.

وی شغل اصلی مردم زلزله زده و همچنین عشایر ریگان را دامپروری دانست.