خسارت زمین لرزه کرمان 20 میلیارد تومان است

معاون عمرانی استاندار کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: زمین لرزه 6.5 ریشتری شرق کرمان باعث بروز خساراتی در مناطق زلزله زده شد که مرحله بازسازی این واحدهای مسکونی به زودی انجام می شود.

وی تصریح کرد: طبق برآوردهای صورت گرفته این خسارات بیش از 20 میلیارد تومان است و شامل بخشهای مختلف ساختمانهای مسکونی، دولتی و زیر بنایی می شود.

کامیاب خاطرنشان کرد: بازسازی واحدهای مسکونی توسط بنیاد مسکن انجام می شود و بررسیهای لازم در این خصوص توسط کارشناسان بنیاد مسکن درحال انجام است.

وی ادامه داد: تاکنون چندین جلسه در این خصوص برگزار شده است و درحال جمع بندی نهایی میزان خسارات هستیم.

وی اضافه کرد: هم اکنون امداد رسانی به آسیب دیدگان زمین لرزه در حال انجام است و اقلام مورد نیاز در اختیار آنها قرار می گیرد.

معاون استاندار کرمان ادامه داد: تاکنون در استان کرمان 95 هزار واحد مسکونی روستایی در قالب طرحهای مختلف اجرا شده است.

وی با اشاره به زلزله خیز بودن کرمان خواستار رعایت نکات ایمنی در ساخت و سازهای جدید و همچنین استحکام سازی ساختمانهای فرسوده شد.