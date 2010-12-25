محمد قائد که از چندی پیش مشغول ترجمه مجموعه نامه‌هایی از یک زن ایرلندی است که سالهای دور در ایران ساکن بوده است در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: "نامه‌هایی از کرمان به دوبلین" عنوانی است که برای کتابی در نظر گرفته‌ام که در آن بیش از 50 نامه از امیلی مولتیمر همسر ایرلندی کنسول بریتانیا در کرمان به پدر و مادرش، آورده می‌شود.

وی ادامه داد: زمانی که به دنبال مطالبی درباره جنگ جهانی دوم می‌گشتم در موزه بریتانیا با این نامه‌ها روبه رو شدم و توانستم یک کپی‌ااز آنها تهیه کنم. این نامه‌ها برای نخستین بار است که به فارسی برگردانده می‌شود و قالب کتاب به خود می گیرد.

مترجم کتاب "قدرتهای جهان مطبوعات" با اشاره به اینکه ناشر کتاب انتشارات کارنامه خواهد بود، بیان کرد: فکر می‌کنم تا پایان سال بتوانم کتاب را به ناشر تحویل دهم و در نهایت هم با اثری 300 تا 400 صفحه‌ای روبه رو باشیم.

قائد افزود: خواندن این نامه‌ها برای مخاطب ایرانی جالب خواهد بود چراکه در آنها وضعیت زندگی در ایران و آداب و رسوم مردم میزبان و تعاملات اجتماعی در آن دوره را از دید یک خارجی توصیف می‌شود. این نامه‌ها تا وقتی خانواده مولتیمر در قید حیات بودند توسط آنها نگهداری ‌شده و پس از فوتشان توسط ورثه به موزه داده شده‌اند.

وی درباره جدیدترین اثر تالیفیش اینگونه توضیح داد: مجموعه‌ای از مقالاتم از مشاهدات روانشناسانه اجتماعی و جریان‌های فرهنگی را گردآوری کرده‌ام که پس از طبقه بندی موضوعی و فصل‌بندی، آنها را برای چاپ به نشر طرح نو می‌دهم. بخشی از این مقالات پیش از این در فضای مجازی و نشریات مکتوب منتشر شده است.

مترجم کتاب "ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ" نوشته پال کندی اضافه کرد: اگر قرار شد این کتاب یک جلدی باشد 20 تا 25 مقاله را برای آن در نظر می گیرم که در نهایت کتابی 350 صفحه ای خواهد شد ولی اگر تصمیم بر این شد که در دو جلد منتشر شود آنگاه در هر جلد 25 مقاله آورده می‌شود.

قائد همچنین درباره کتاب "داستان آیندگان" که در دست نگارش دارد اینگونه خبر داد: شکل کلی کتاب نهایی شده ولی باید چند مقاله بدان افزوده شود که مشغول نگارش آنها هستم. این کتاب نقد و تحلیل و مروری است بر روزنامه "آیندگان" که از دی ماه سال 57 انتشار خود را بعد از وقفه‌ای آغاز کرده و در مرداد 58 توقیف شد.

این نویسنده و روزنامه نگار در پایان عنوان کرد: ترجمه کتاب "توپهای ماه اوت" نوشته باربارا تاکمن با موضوع جنگ جهانی اول و حمله آلمان به فرانسه و بلژیک را به نشر ماهی داده‌ام که هنوز منتشر نشده است.