استحکام سازی ساختمانهای کرمان به توجه ویژه نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام عرب پور در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان اظهارداشت: استان کرمان طبق آمار یکی از زلزله خیز ترین استانهای کشور محسوب می شود که باید با دقت در راستای برنامه ریزی کاهش خسارات زمین لرزه های احتمالی اقدام شود.

وی با تقدیر از امداد رسانی به موقع و سریع به زلزله زدگان شرق کرمان گفت: این حضور در واقع از بروز خسارات زیادتر در منطقه جلوگیری کرد.

خطیب جمعه کرمان ادامه داد: مقاوم سازی ساختمانها در شهرها و روستاها باید با جدیت در کرمان دنبال شود.

وی در ادامه با اشاره به حضور مردم در صحنه های مختلف خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در مراسمهای عزاداری حسینی در روزهای گذشته بسیار پر شور بود و همین حضور است که توطئه ها و فتنه های دشمنان را خنثی می کند.

وی گفت: مردم در مقابل توطئه های فتنه گران با حضور گسترده خود در 9 دیماه نشان دادند که همیشه پشتیبان انقلاب بوده و در آینده نیز هستند.

وی با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گفت: همکاری مردم در اجرای صحیح این طرح ضروری است که خوشبختانه تاکنون نیز طبق همین رویه طرح انجام شده است.